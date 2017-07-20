Внедорожную Lada Vesta показали в комплектации Exclusive

Lada Vesta SW Cross в высшей комплектации Exclusive имеет чёрные глянцевые крышу и зеркала, а её салон обшит кожей.





По данным автоиздания RCI News, в отделке кресел использованы кожа и алькантара, руль имеет кожаную оплётку с прострочкой, на педалях и порогах установлены металлические накладки.





Автомобиль оснащён бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач.





Продажи Lada Vesta SW Cross начнутся осенью 2017 года.











