Внедорожную Lada Vesta показали в комплектации Exclusive
Lada Vesta SW Cross в высшей комплектации Exclusive имеет чёрные глянцевые крышу и зеркала, а её салон обшит кожей.
По данным автоиздания RCI News, в отделке кресел использованы кожа и алькантара, руль имеет кожаную оплётку с прострочкой, на педалях и порогах установлены металлические накладки.
Автомобиль оснащён бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Продажи Lada Vesta SW Cross начнутся осенью 2017 года.
НГС.АВТО
Скриншот RCI News
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