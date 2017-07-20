Внедорожную Lada Vesta показали в комплектации Exclusive

Lada Vesta SW Cross в высшей комплектации Exclusive имеет чёрные глянцевые крышу и зеркала, а её салон обшит кожей.


По данным автоиздания RCI News, в отделке кресел использованы кожа и алькантара, руль имеет кожаную оплётку с прострочкой, на педалях и порогах установлены металлические накладки. 


Автомобиль оснащён бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач. 


Продажи Lada Vesta SW Cross начнутся осенью 2017 года.

 

Внедорожную Lada Vesta показали в комплектации Exclusive (фото)


Внедорожную Lada Vesta показали в комплектации Exclusive (фото)


НГС.АВТО
Скриншот RCI News

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