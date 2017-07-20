На железной дороге нашли мужчину с отрезанной ногой

Происшествие случилось на остановочной платформе Западная площадка
Происшествие случилось на остановочной платформе Западная площадка

Днём 20 июля очевидцы заметили на железной дороге в Ленинском районе Новосибирска травмированного мужчину — в полиции предполагают, что его переехал поезд.


Как рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО, в 15:45 в полицию поступило сообщение о происшествии на остановочной платформе Западная площадка. Очевидцы увидели на железной дороге мужчину с травмами. 


«У него травматическая ампутация голени. Он до сих пор в реанимации», — пояснили в транспортной полиции.


В полиции предполагают, что мужчина попал под железнодорожный состав. Но какой именно поезд мог его переехать и при каких обстоятельствах это произошло, полицейским пока неизвестно. 


Личность мужчины тоже не установлена: у него с собой не было ни документов, ни телефона, добавили в транспортной полиции.


Это уже не первый за месяц несчастный случай на железной дороге: днём 4 июля в городе Обь грузовой поезд сбил 84-летнюю женщину. А 11 июля на железнодорожном перегоне Зубково – Краснозёрское произошла смертельная авария с участием мотоцикла, который врезался в грузовой поезд.

Ольга Хмелевская
Фото Екатерины Калиневич

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