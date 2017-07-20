Новосибирцы станцевали аргентинское танго на крыльце ГПНТБ

Любители танго устроили танцы под открытым небом
Любители танго устроили танцы под открытым небом

Сегодня, 20 июля, на крыльце ГПНТБ состоялся вечер аргентинского танго: пары кружились в танце на протяжении 2 часов. 


Как рассказал НГС.НОВОСТИ организатор мероприятия Александр Кутырев, с начала лета это уже вторая милонга — вечер аргентинского танго под открытым небом. Первая танцевальная вечеринка прошла неделю назад. Принять участие в этом шоу может любой поклонник танго, независимо от возраста и социального статуса. 


Например, сегодня в 2-часовом танцевальном вечере поучаствовали около 30 человек, рассказали организаторы. Происходящее на крыльце ГПНТБ привлекло зрителей, которые подходили и спрашивали, где можно научиться так танцевать. 


«На милонги, конечно, рекомендуется приходить, уже хотя бы пройдя базовый уровень [подготовки]», — поясняет организатор вечера Ольга Кутырева.


Вечера для любителей танго на крыльце ГПНТБ будут проводиться каждый четверг с 19:00 до 21:00 вплоть до 24 августа, уточнил Александр Кутырев.



Пары кружились в танце на протяжении 2 часов
Пары кружились в танце на протяжении 2 часов


Аргентинское танго на крыльце ГПНТБ
Аргентинское танго на крыльце ГПНТБ


Новосибирцы периодически устраивают не только красивые танцевальные вечера, но и массовые танцевальные прогулки. Во время них десятки горожан вместе танцуют по тротуарам и пешеходным дорожкам, поднимая настроение прохожим.

Ольга Хмелевская
Фото, видео Густаво Зырянова

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