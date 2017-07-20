Новосибирцы станцевали аргентинское танго на крыльце ГПНТБ
Сегодня, 20 июля, на крыльце ГПНТБ состоялся вечер аргентинского танго: пары кружились в танце на протяжении 2 часов.
Как рассказал НГС.НОВОСТИ организатор мероприятия Александр Кутырев, с начала лета это уже вторая милонга — вечер аргентинского танго под открытым небом. Первая танцевальная вечеринка прошла неделю назад. Принять участие в этом шоу может любой поклонник танго, независимо от возраста и социального статуса.
Например, сегодня в 2-часовом танцевальном вечере поучаствовали около 30 человек, рассказали организаторы. Происходящее на крыльце ГПНТБ привлекло зрителей, которые подходили и спрашивали, где можно научиться так танцевать.
«На милонги, конечно, рекомендуется приходить, уже хотя бы пройдя базовый уровень [подготовки]», — поясняет организатор вечера Ольга Кутырева.
Вечера для любителей танго на крыльце ГПНТБ будут проводиться каждый четверг с 19:00 до 21:00 вплоть до 24 августа, уточнил Александр Кутырев.
Новосибирцы периодически устраивают не только красивые танцевальные вечера, но и массовые танцевальные прогулки. Во время них десятки горожан вместе танцуют по тротуарам и пешеходным дорожкам, поднимая настроение прохожим.
Ольга Хмелевская
Фото, видео Густаво Зырянова