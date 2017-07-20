Видео: два эпатажных тролля исполнили хит The White Stripes на площади Ленина

Музыканты в маскарадных костюмах устроили рок-концерт в центре города
Музыканты в маскарадных костюмах устроили рок-концерт в центре города

Вечером 20 июля новосибирцы увидели на площади Ленина необычный рок-концерт: перед зрителями выступили музыканты в костюмах троллей.


Видеозапись с выступлением эпатажного инструментального дуэта в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал читатель Евгений. По его наблюдениям, гитарист и ударник в масках троллей и шутовских колпаках исполняли в основном рок-музыку. При этом у очевидца сложилось впечатление, что артисты не местные: ударник говорит с лёгким немецким или прибалтийским акцентом.


На видео уличные музыканты играют хит «Seven Nation Army» американской рок-группы The White Stripes. 



Летом уличными концертами новосибирцев радуют не только музыканты-любители, но и профессиональные артисты. Например, 29 июня на Михайловской набережной прошло историческое шоу «Песни с фонтанами»: перед горожанами выступил солист оперного театра Карен Мовсесян. Во время исполнения песен ему «подыграл» плавучий фонтан.

Ольга Хмелевская
Видео читателя НГС

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