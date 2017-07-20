Вкладчикам лопнувшего банка «Югра» начали выплачивать страховки: куда идти новосибирцам

Каждый вкладчик получит столько денег, сколько он хранил в банке «Югра», но не больше 1 млн 400 тыс. руб.

Сегодня, 20 июля, во всех регионах России, в том числе в Новосибирской области, начались страховые выплаты вкладчикам банка «Югра».





В Новосибирской области выплатами занимаются Россельхозбанк, Сбербанк, Банк Уралсиб и ВТБ 24, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.







Все вкладчики, которым должны выплатить страховое возмещение, распределены по банкам в зависимости от первых букв в фамилиях. В Россельхозбанк за возмещением могут приходить те, чьи фамилии начинаются на А. Сбербанк выплачивает возмещения вкладчикам «Югры», фамилии которых начинаются на буквы от Б до С. Вкладчики с фамилиями на Т должны обращаться в Банк Уралсиб, а с фамилиями на буквы от У до Я — в ВТБ 24. Чтобы получить свою компенсацию, вкладчик должен предъявить только паспорт.







Каждый вкладчик получит столько денег, сколько он хранил в банке «Югра», но не больше 1 млн 400 тыс. руб., поясняют в Агентстве по страхованию вкладов. Если вклад был в иностранной валюте, то возмещение выплатят в рублях по курсу Банка России на 10 июля 2017 года.







Именно 10 июля Центробанк России назначил временную администрацию в банке «Югра» и ввёл мораторий на удовлетворение требований его кредиторов. В тот же день новосибирцы ринулись в офис банка «Югра» на Красном проспекте, но наткнулись на закрытые двери. Некоторые из этих вкладчиков признавались, что сумма обещанной страховки не покроет тех денег, которые они держали в банке.