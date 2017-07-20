Красный проспект в час пик парализовала авария с «Ниссаном» и «Маздой»

Последствия аварии

Вечером 20 июля авария с участием «Ниссана» и «Мазды» осложнила новосибирским водителям движение по Красному проспекту.





Последствия ДТП корреспондент НГС.НОВОСТИ увидел в седьмом чаcу вечера на перекрёстке Красного проспекта и ул. Писарева.





По наблюдениям корреспондента, участниками аварии стали «Ниссан Патфайндер» и «Мазда Демио». Из-за ДТП по Красному проспекту растянулась пробка. Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, чтобы проехать участок от ул. Достоевского в сторону метро «Гагаринская», водители вынуждены снижать скорость до 10 км/ч.







Из-за аварии на Красном проспекте растянулась пробка





В целом сервис Яндекс.Пробки оценивает заторы на городских магистралях в 6 баллов. Наиболее загружены ул. Фабричная, Большевистская и Ипподромская, где произошли 2 аварии.





Несколькими часами ранее транспортный коллапс случился на левом берегу: удар молнии вывел из строя светофор на перекрёстке ул. Ватутина и Немировича-Данченко. В пробку вместе с другими авто попали пожарная машина и «скорая помощь».