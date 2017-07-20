Мэрия сказала, когда в Новосибирске перестанут отключать горячую воду

Во время испытаний рабочие нашли 1076 дефектов

Гидравлические испытания в Новосибирске закончатся 30 июля, а к сентябрю в городе поменяют 60 км старых труб на новые.





20 июля об этом рассказал заместитель начальника энергетики и ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев.





«На сегодня осталась неиспытанной только зона городского вывода ТЭЦ-2 — это ул. Советская, Революции, Владимировская, Фабричная, Шамшурина. Она должна была испытываться в августе, но в связи с корректировкой инвестпрограммы АО "СИБЭКО" мы перенесли её на более раннее время. Они (отключения. — К.Е.) будут проводиться с 24 по 29 июля, т.е. 30 июля мы все испытания по Новосибирску заканчиваем», — сказал Дмитрий Перязев.





Во время испытаний рабочие нашли 1076 дефектов — это примерно на 100 дефектов больше, чем в прошлом году. При этом, по словам Перязева, такая динамика говорит о более качественных гидравлических испытаниях. «Каждый выявленный сейчас дефект — это недополученный нами дефект во время отопительного сезона», — отметил чиновник.







В Новосибирске уже заменили 37 км тепловых водопроводных сетей. Всего в планах — 63 км. Ремонт власти планируют закончить к сентябрю.







«По подготовке к отопительному сезону. На сегодня мы имеем общую готовность по всем многоквартирным домам по Новосибирску — 57 %. Мы на сегодня идём с небольшим опережением графика. У учебных заведений степень готовности уже 85 %, по лечебным учреждениям — 57 %», — добавил Дмитрий Перязев.







В этом году гидравлические испытания в Новосибирске начались с отключений горячей воды в зоне ТЭЦ-5 с 15 мая.