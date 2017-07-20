Банановая роща: на посаженную Кехманом липу повесили бананы

На дереве около оперного «выросли» бананы

На деревьях в новом сквере у новосибирского оперного театра появились бананы.





«Я мечтал о том, чтобы бананы у нас росли и не из Африки приезжали. И сейчас вот генная инженерия достигла таких высот, что можно пальму с берёзой скрестить. Мы решили попробовать, как бы это смотрелось: бананы, растущие на берёзе», — рассказал один из организаторов акции Александр.





Он добавил, что у деревьев поставили таблички, но одна из них осталась неподписанной. Её тоже решили украсить бананами. «Мы решили: пусть будет табличка, пусть будет всё понятно — вместо таблички бананы», — сказал Александр.





По его словам, после того как организаторы акции положили фрукты на табличку, к ним подошли сотрудники из театра и попросили «остановиться и пообщаться».





«Банановая» табличка





13 июля в сквере у оперного театра посадили не берёзовую, а липовую аллею — её назвали Театральной и посвятили деятелям культуры, внёсшим вклад в развитие театра. Одно из деревьев посадил директор оперного театра Владимир Кехман — в тот же день стало известно о его отставке.







Владимир Кехман садит дерево у оперного театра 13 июля





До прихода в новосибирский театр оперы и балета Владимир Кехман также работал в санкт-петербургском Михайловском театре, а до этого был крупным предпринимателем. В 1997 году он создал компанию JFC, которая долгое время оставалась крупнейшим импортёром фруктов на российский рынок. По данным газеты «КоммерсантЪ», компания занимала до 40 % российского рынка бананов, за что Кехман заслужил прозвище «Банановый король».