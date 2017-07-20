Главе «Тотального диктанта» пришлось прыгнуть с парашютом

Ольга Ребковец во время прыжка с парашютом

Руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец выполнила обещание перед участниками диктанта и прыгнула с парашютом.







«В видеообращении к участникам диктанта в 2017 году я пообещала, что если количество участников достигнет 200 тыс. человек, я прыгну с парашютом. 1 июля я это сделала! На аэродроме Танай (расположен в Кемеровской области. — М.Ш.) я прыгнула в тандеме впервые в жизни. У меня была давно мечта прыгнуть с парашютом, но был большой страх — для меня это действительно тот случай преодоления себя, мне это было нелегко и непросто сделать. Я могла бы всю жизнь мечтать и не прыгать», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Ольга Ребковец.





Ольга Ребковец обещает прыгнуть с парашютом, если число участников «Тотального диктанта» достигнет 200 тыс.







Как объяснила организатор, в этом году на «Тотальный диктант» пришло 200 тыс. 347 человек, в 2016 году участников было гораздо меньше — 147 тыс. человек. Два года назад написать диктант пришло 106 тыс.







В следующем году Ольга Ребковец также планирует записать видеообращение участникам диктанта, но она ещё не придумала новую идею для него. «Завтра мы вылетаем командой во Владивосток, где будем неделю планировать программу нового "Тотального диктанта". Там, наверное, и придумаем», — пояснила Ребковец.







В этом году «Тотальный диктант» писали в Новосибирске на 56 площадках, а всего в 71 стране мира работало 3008 площадок. Также диктант писали на борту нескольких самолётов и в поездах. О том, как новосибирцы справлялись с «великим и могучим», НГС.НОВОСТИ рассказывали в режиме онлайн.





Новосибирцы нередко участвуют в спорах и пытаются доказать что-то нетипичными действиями — в феврале новосибирец 40 минут гулял в трусах и носках по микрорайону «Родники» ради того, чтобы подруга согласилась выйти за него замуж.

