Хаос на Немировича-Данченко: удар молнии вывел из строя светофор

На перекрёстке ул. Немировича-Данченко и Ватутина из-за сломанного светофора образовалась огромная пробка
На перекрёстке ул. Немировича-Данченко и Ватутина из-за сломанного светофора образовалась огромная пробка

На перекрёстке ул. Ватутина и Немировича-Данченко образовалась огромная пробка — как рассказали НГС.НОВОСТИ очевидцы, в затор попали около 40 машин, в том числе пожарная и «скорая помощь».


«Там уже все настолько перекрыто, что люди начали выходить из машин и самостоятельно друг друга двигать, показывать, куда ехать, буквально по миллиметрам. Чтобы хоть как-то движение восстановилось», — рассказала читательница НГС, которая оказалась в пробке. 


По её словам, пробка образовалась от Бугринского моста до перекрёстка ул. Ватутина и Немировича-Данченко. Чтобы проехать это расстояние, девушка потратила около часа.


Как рассказали в специализированном монтажно-эксплуатационном управлении, светофор на пересечении ул. Немировича-Данченко и Ватутина отключился в 14:43. «Говорят, что молния ударила. Сейчас только экипаж подъезжает. Очень сложно подъехать, пробки. Все это сообщили в ОблГАИ», — уточнили в ведомстве. Также очевидцы рассказали, что ещё несколько светофоров не работают при въезде на Октябрьский мост. 


По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас движение затруднено на Октябрьском мосту в сторону левого берега; на ул. Ватутина, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Также пробка на ул. Большевистской и в районе автовокзала — там тоже не работает светофор. 


Сегодня из-за грозы страдают не только водители, но и пешеходы. Кстати, самые мокрые места города попали на карту потопов, которую НГС.НОВОСТИ нарисовали по сообщениям читателей.


Перекрёсток ул. Ватутина и Немировича-Данченко


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Анна Богданова
Фото и видео читателя НГС

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