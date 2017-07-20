Власти купят для областной больницы машину «скорой» за 7 миллионов

К осени Новосибирская область получит новые машины «скорой помощи», в том числе реанимобиль
К осени Новосибирская область получит новые машины «скорой помощи», в том числе реанимобиль

Министерство здравоохранения Новосибирской области купит 9 машин «скорой помощи», в том числе реанимобиль почти за 7 млн — автомобили поступят в регион осенью 2017 года.


Как рассказали НГС.НОВОСТИ в региональном минздраве, из областного бюджета выделено около 21,5 млн руб. на новые машины «скорой помощи». 


Самую дорогую «скорую» — реанимобиль — получит областная больница на ул. Немировича-Данченко. По информации на сайте госзакупок, машина обойдётся бюджету НСО в 6,9 млн руб. — это максимальная цена контракта. 


Ещё 8 машин для транспортировки больных в удовлетворительном состоянии отправятся в больницы НСО — в Северный, Карасукский, Чистоозёрный, Доволенский, Сузунский, Каргатский, Усть-Таркский и Убинский районы.


«Новые автомобили будут введены в эксплуатацию осенью 2017 года», — пообещали в министерстве здравоохранения.


Ранее в минздраве сообщили, что автопарк «скорых» насчитывает около 330 машин, а в прошлом году из регионального бюджета на покупку новых автомобилей также потратили 21,5 млн руб. 18 новых машин «скорой помощи» Новосибирская область получила в конце 2016 года — врачи показали НГС.НОВОСТИ, как устроены эти автомобили

Мария Морсина
Фото Густаво Зырянова

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