Канны для фотографов: в Новосибирске открылось сразу 18 фотовыставок именитых мастеров

В Новосибирске открылся фестиваль современной фотографии «Вместе» 
В Новосибирске открылся фестиваль современной фотографии «Вместе» 

В Новосибирске стартовал первый общероссийский фестиваль современной фотографии «Вместе», на котором сразу представили 18 персональных выставок.


Сегодня сразу несколько выставок открылись в Новосибирском государственном художественном музее и «Арт-цоколе». Накануне вечером 5 проектов-выставок двух авторов открылись в арт-центре «Красный». В ближайшее время привезут ещё четыре персональных выставки. 


В город привезли порядка 1000 фоторабот
В город привезли порядка 1000 фоторабот


«Это коллекции выставок, которые могут показываться в виде такого большого фестиваля, также каждый проект может быть представлен отдельно. С помощью этого проекта мы сможем познакомить с крупнейшими именами современной фотографии людей по всей стране. Для этого уже не надо будет приезжать в Москву или Санкт-Петербург», — рассказала НГС.НОВОСТИ куратор фестиваля «Вместе» Ирина Чмырёва.


Выставки расположились на 3 площадках — в художественном музее, в «Арт-цоколе» музея и арт-центре «Красный» 
Выставки расположились на 3 площадках — в художественном музее, в «Арт-цоколе» музея и арт-центре «Красный» 


Всего на нескольких площадках в Новосибирске представлено около 1000 работ. Среди авторов — известные российские фотохудожники и фотожурналисты Андрей Чежин, Валерий Нистратов, Светлана Пожарская, Василий Василец, Валентин Самарин, Олег Веденин и др.


Куратор фестиваля Ирина Чмырёва объясняет главную задачу проекта: познакомить жителей нестоличных городов с современной российской фотографией
Куратор фестиваля Ирина Чмырёва объясняет главную задачу проекта: познакомить жителей нестоличных городов с современной российской фотографией


Выставка в «Красном» проработает до августа, в художественном музее и «Арт-цоколе» — до октября. Потом выставки поедут в другие города России. Стоимость билетов на фотофестиваль — от 100 до 200 руб. в зависимости от площадки, в некоторых местах льготы для школьников, студентов и пенсионеров. Ограничений по возрасту для посетителей нет.


Фотовыставки не имеют ограничений по возрасту и продлятся вплоть до осени
Фотовыставки не имеют ограничений по возрасту и продлятся вплоть до осени


Ранее в Новосибирске проходили тематические выставки известных новосибирских фотографов — о птицах и с портретами местных поэтов.

Илья Калинина
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