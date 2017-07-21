Водил меня Серёга: в Новосибирск привезли картины Ван Гога в 3D
В «Детском музее», расположенном в здании Новосибирского государственного художественного музея со стороны ул. Свердлова, открылась мультимедийная выставка из более чем 70 репродукций нидерландского художника Винсента Ван Гога.
«Это такой квест. Мы выдаём очки дополненной реальности, где оживают только сами картины Винсента Ван Гога, а всё остальное остается таким, какое и есть. А потом можно испытать аттракцион полной виртуальной реальности — 5D, где воссозданы гигантские качели или американские горки», — рассказала НГС.НОВОСТИ экскурсовод выставки Марина Бондарева.
Во время экскурсии посетители могут прослушать аудиоспектакль о жизни и творчестве художника. Детей, как уверяют организаторы выставки, можно будет оставить на время в детской зоне музея. Стоимость билета — 250 руб.
Виртуальная реальность приходит не только в художественные выставки, но и в спорт — на днях в Новосибирске прошёл кубок юниоров по киберспорту.
Илья Калинин
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