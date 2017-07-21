Водил меня Серёга: в Новосибирск привезли картины Ван Гога в 3D

Выставка открылась в «Детском музее» на ул. Свердлова

В «Детском музее», расположенном в здании Новосибирского государственного художественного музея со стороны ул. Свердлова, открылась мультимедийная выставка из более чем 70 репродукций нидерландского художника Винсента Ван Гога.





«Это такой квест. Мы выдаём очки дополненной реальности, где оживают только сами картины Винсента Ван Гога, а всё остальное остается таким, какое и есть. А потом можно испытать аттракцион полной виртуальной реальности — 5D, где воссозданы гигантские качели или американские горки», — рассказала НГС.НОВОСТИ экскурсовод выставки Марина Бондарева.





Чёрно-белые репродукции Ван Гога становятся цветными, если надеть мультимедийные очки





Во время экскурсии посетители могут прослушать аудиоспектакль о жизни и творчестве художника. Детей, как уверяют организаторы выставки, можно будет оставить на время в детской зоне музея. Стоимость билета — 250 руб.







6 работ других художников довольно искусно спрятаны — найти их без специальных очков не получится





Виртуальная реальность приходит не только в художественные выставки, но и в спорт — на днях в Новосибирске прошёл кубок юниоров по киберспорту.