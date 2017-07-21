Семья владельцев «Сибмоста» лишилась санатория на берегу Обского моря

Санаторий «Золотой берег»

Санаторий «Золотой берег» на берегу Обского моря сменил владельцев — от семьи Кошкиных, владеющих крупной подрядной компанией «Сибмост», он перешёл к структурам Сбербанка.







Изменения собственников отражены в системе «СПАРК» — в конце июня владельцем ООО «Золотой берег» стало ООО «СБК Баланс». Основной вид деятельности этой компании — аренда и управление нежилой недвижимостью. Компания зарегистрирована в Москве и принадлежит ООО «СБК Проект», которым, в свою очередь владеет ООО «Сбербанк Капитал» — «дочка» Сбербанка.





Смену владельцев «Золотого берега» НГС.НОВОСТИ подтвердил совладелец и первый вице-президента АО «Сибмост» Владислав Кошкин. «Просто факт сделки подтверждаем, больше ничего не комментируем», — сказал он.





ООО «Золотой берег» изначально было создано АО «Сибмост» в 2005 году. Последними его совладельцами, по данным «СПАРК», были Лидия и Владислав Кошкины (у обоих в сумме 50,05 % долей), а также ООО «Финтрансинвест», принадлежащая Лидии Кошкиной (99 %) и Альберту Кошкину (1 %).







НГС.НОВОСТИ направили запрос в «Сбербанк Капитал» с просьбой прокомментировать детали сделки.





«Золотой берег» находится на улице Софийская, 19 в Советском районе Новосибирска. Санаторий продаёт путевки на амбулаторное и санаторное лечение, сдаёт в аренду конференц-залы и сауну. Путевка по программе очищения и оздоровления стоит от 8100 руб. за 3 дня в 3-местном номере, 5 дней в 1-местном люксе обойдутся в 25,5 тыс. руб.





По данным «СПАРК», выручка «Золотого берега» в 2015 году составила 7,2 млн руб, чистая прибыль — около 4 млн руб. По данным «СПАРК» у «Золотого берега» только в 2017 году заключено 5 госконтрактов на сумму более 9,4 млн руб. на лечение ветеранов и бюджетников по областным и муниципальным заказам. Год назад издание «Курьер.Среда.Бердск» сообщало, что в 2014-2015 годах «Сибмост» получил несколько госконтрактов на размещение украинских беженцев — они жили в «Золотом береге».





Накануне «КоммерсантЪ» также сообщил о том, что Кошкины также расстались с другим своим активом — их аэропорт в Горно-Алтайске приобрели структуры Сбербанка и АФК «Система».





АФК «Система» и Сбербанк неоднократно называли возможными покупателями «Сибмоста», который сейчас принадлежит Альберту и Владиславу Кошкиным и находится в сложном финансовом положении. С прошлого года в Арбитражном суде НСО рассматривается дело о банкротстве новосибирской компании «Сибмост», решение ещё не принято.