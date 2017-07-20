Попросил попить и надругался: на «Родниках» мужчина напал на 11-летнюю девочку

Преступник позвонил в квартиру, где были только дети, и попросил попить воды

В Новосибирске разыскивают мужчину, который надругался над 11-летней девочкой.







По информации НГС.НОВОСТИ, преступление произошло ещё 13 июля примерно в 16:00 в микрорайоне «Родники».





«Два ребёнка девяти и одиннадцати лет дома находились. Позвонил мужик, попросил воды попить. Одной из девочек показалось, что это был знакомый матери [и она его запустила]. Он попил воды, насильственные действия сексуального характера совершил и ушёл», — описал произошедшее источник НГС.НОВОСТИ в правоохранительных органах.





По словам источника, мужчина надругался над старшим ребёнком — 11-летней девочкой. Лицо преступника попало в объектив одной из камер в подъезде дома. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего»), наказание по ней — от 8 до 15 лет.





В пресс-службе СК России по НСО подтвердили информацию о розыске преступника, однако раскрывать подробности дела до поимки преступника отказались.





Несколько лет назад в Новосибирске задержали по фотороботу мужчину, который пытался изнасиловать 12-летнюю девочку в с. Марусино. Ребёнок возвращался домой из школы, возле неё остановился автомобиль, ребёнок согласился сесть в машину. Отъехав на стоянку, водитель попытался изнасиловать девочку, однако та оказала активное сопротивление, а когда водитель поехал искать более удобное место, на одном из поворотов выпрыгнула из автомобиля. Через два месяца мужчину задержали оперативники.