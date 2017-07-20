Росгвардия окружила детсад «Малышка» на Юбилейном

Автомобили сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии возле детского сада № 388 в Калининском районе

С утра 20 июля к детскому саду № 388 «Малышка» на ул. Макаренко, 8 в Калининском районе Новосибирска прибыли сотрудники Росгвардии.





«Сегодня у нас проходит конкурс профессионального мастерства среди экипажей групп задержания подразделений вневедомственной охраны Новосибирска и области. На базе этого детского сада проходит один из этапов конкурса — "Специальная подготовка".





На этом объекте отрабатывается ситуация — срабатывание тревожной сигнализации. По сюжету, группа задержания приезжает и исследует объект на предмет взлома. Задание участники выполняют в бронежилете, с собой у них — пистолет Макарова и дубинка»,





— рассказала НГС референт по взаимодействию со СМИ управления вневедомственной охраны росгвардии Марина Санькова.







Как рассказала Санькова, всего в этом этапе конкурса принимает участие 24 команды — в каждой группе по 2 человека. Учения будут идти до 18:00.





И.о. заведующей детского сада № 338, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что сейчас детский сад закрыт на ремонт, поэтому во время учений Росгвардии детей в здании нет. «Учения никак не мешают, люди делают свою работу, учатся. Наши сотрудники тоже работают, но мы друг с другом не пересекаемся. Внутрь никто не заходит», — добавила сотрудница детсада.





Учения в оживлённых районах города летом проводит не только Росгвардия — на прошлой неделе прошли масштабные учения МЧС по ликвидации разлива нефти в Оби в микрорайоне «Лесоперевалка» на левом берегу Оби.