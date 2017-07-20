Infiniti снёс дорожный знак и врезался в ограду Первомайского сквера

«Инфинити» вылетел на тротуар и протаранил дорожный знак

Днём 20 июля «Ниссан» и «Инфинити» сошлись в жёсткой аварии возле Первомайского сквера в центре Новосибирска.





Последствия аварии на пересечении ул. Максима Горького и Советской корреспондент НГС.НОВОСТИ заметила сегодня в четвёртом часу дня.





Судя по снимкам с места происшествия, участниками ДТП стали легковой «Ниссан» и кроссовер «Инфинити». Белый «Инфинити» после столкновения вылетел на тротуар, сбил дорожный знак и въехал в ограду Первомайского сквера. У «Ниссана» смят левый бок.







На месте аварии работает «скорая помощь». НГС.НОВОСТИ выясняют подробности произошедшего.





15:49

Как рассказали в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, авария случилась из-за того, что водителю «Ниссан Санни» стало плохо в тот момент, когда он собирался поворачивать с ул. Советской на ул. Максима Горького.





«После столкновения по прибытии "скорой помощи" было установлено, что у него приступ эпилепсии. Также установлено, что есть пострадавшая в автомобиле "Ниссан Санни"», — рассказали в городской Госавтоинспекции.





У «Ниссана» смят левый бок





Плохое самочувствие водителей нередко приводит к авариям. Одна из них случилась две недели назад на ул. Кошурникова: водителю KIA Spectra стало плохо, он начал терять сознание, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Росгвардии.