Будет заливать: синоптики назвали дату прекращения дождей

Дожди будут лить ещё 10 дней

Синоптики дали прогноз на последнюю декаду июля — циклон в Новосибирской области задержится надолго.





«Радикально погода третьей декады июля, по нашим представлениям, не будет отличаться от характера погоды второй декады, т.е. в большинстве дней декады осадки — ливневые и грозовые дожди разной интенсивности с порывистым ветром. Температурный фон — около и ниже нормы на один градус», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Он отметил, что причина такой погоды — циклон, обосновавшийся в Новосибирской области.







«Это наша циклоничность, она сформировалась и устойчиво над нами вращается и не собирается далеко от нас уходить», — заключил синоптик.







Последние ливни в Новосибирске заканчивались потопом — НГС.НОВОСТИ составили карту мест города, которые сильнее всего затопила вода.