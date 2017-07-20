Будет заливать: синоптики назвали дату прекращения дождей

Дожди будут лить ещё 10 дней
Дожди будут лить ещё 10 дней

Синоптики дали прогноз на последнюю декаду июля — циклон в Новосибирской области задержится надолго.


«Радикально погода третьей декады июля, по нашим представлениям, не будет отличаться от характера погоды второй декады, т.е. в большинстве дней декады осадки — ливневые и грозовые дожди разной интенсивности с порывистым ветром. Температурный фон — около и ниже нормы на один градус», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Он отметил, что причина такой погоды — циклон, обосновавшийся в Новосибирской области.


«Это наша циклоничность, она сформировалась и устойчиво над нами вращается и не собирается далеко от нас уходить», — заключил синоптик.


Последние ливни в Новосибирске заканчивались потопом — НГС.НОВОСТИ составили карту мест города, которые сильнее всего затопила вода.

Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой

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