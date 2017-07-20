Мокрое место: НГС составил карту потопа в Новосибирске

Затопленный пешеходный переход на пл. Ленина

Днём 20 июля в Новосибирске начался проливной дождь — тротуары и дороги опять затопило водой.





О том, что дожди в городе задержатся надолго, НГС.НОВОСТИ сообщали накануне — это связано с мощным циклоном, который пришёл в НСО.



Последний сильный ливень прошёл в Новосибирске 12 июля — дороги и тротуары города оказались под водой. Новосибирские водители встали в пробки во всём городе — сервис Яндекс.Пробки оценил заторы в 10 баллов из 10.





НГС.НОВОСТИ подготовили карту потопов Новосибирска — на неё мы нанесли адреса тех мест, где, по информации наших читателей, регулярно появляются очень глубокие лужи. И мы предлагаем вам дополнить нашу карту — пишите адреса в комментариях!





Карта потопа 12 июля — уточками отмечены самые глубокие места, водопадами — сильные потоки воды на «Гагаринской» и у вокзала Новосибирск-Главный





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