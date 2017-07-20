Замри и не беги: в районе Северного объезда грибники заметили медведя

Охотоведы советуют при встрече с медведем кричать и топать
Охотоведы советуют при встрече с медведем кричать и топать

Новосибирские грибники заметили медведя в Кудряшовском бору — он гуляет на окраине Новосибирска в районе Северного объезда.


Как рассказал НГС.НОВОСТИ директор природоохранной инспекции НСО Валерий Шрейдер, косолапый пришёл примерно 2 недели назад — с тех пор грибники натыкаются то на его следы, то на самого медведя.

 

Судя по следам, медведь «не очень крупный», говорит Валерий Шрейдер. 


В природоохранной инспекции предполагают, что зверь пришёл из Колыванского района. Это типичная ситуация, заверяют в инспекции: медведи, как и все животные, мигрируют и расселяются «в поисках лучшей жизни». Летом они нередко заходят в заказник и бродят недалеко от дач в поисках еды на свалках. А к зиме опять возвращаются вглубь лесов.


По словам Валерия Шрейдера, убивать или даже прогонять медведя никто не будет. «Это особо охраняемая природная территория, здесь, скажем так, зверям больше рады, чем людям, 


поэтому здесь никаких таких мер к нему применяться не будет. Тем более что медведь — это умный зверь, я сомневаюсь, что будут какие-то особо конфликтные ситуации», — считает Валерий Шрейдер.


Впрочем, как поведёт себя дикий зверь при встрече с человеком, предсказать невозможно. В этой ситуации главное — не паниковать и не провоцировать хищника, советует собеседник.


«Бежать ни в коем случае ни от какого зверя нельзя, потому что это чревато: у зверя срабатывает инстинкт, особенно у хищного. Он пытается догнать то, что от него убегает», — говорит Валерий Шрейдер.


По его словам, при встрече с медведем лучше начать кричать и топать: в этом случае медведь, скорее всего, испугается и убежит. «Один из способов — притвориться мёртвым», — советует директор природоохранной инспекции.


В прошлом году бурый медведь приходил к жилым домам в Нижней Ельцовке. По тревоге были подняты вооружённые полицейские и охотники с лайками, которые бросились прочёсывать лес, но хищника не нашли — он успел уйти в глушь раньше, чем его обнаружили.

Ольга Хмелевская
Фото И. Нечаева (РИА Новости)

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