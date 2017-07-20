Центробанк отозвал лицензию у банка с отделениями в Новосибирске

С конца июня отделения Межтопэнергобанка работали с перебоями

Центробанк отозвал лицензию у ПАО «Межтопэнергобанк» — его клиенты в Новосибирске не могли забрать вклады с конца июня.





Лицензия отозвана сегодня, 20 июля, сообщил ЦБ РФ на своём сайте.





«Межтопэнергобанк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность», — объяснил своё решение регулятор.





Сейчас, по данным сайта банка, в Новосибирске находится его сибирская дирекция и 4 дополнительных офиса.





Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали, что новосибирские клиенты банка столкнулись с проблемами ещё в конце июня, когда не смогли снять деньги с депозитов. Тогда же сотрудники банка предупредили о возможном отзыве лицензии.





Справка: По данным сайта banki.ru, Межтопэнергобанк был учреждён в 1994 году в форме АООТ для обслуживания предприятий московского топливно-энергетического комплекса. До 1998 года основными акционерами и клиентами банка выступали компании «Мосгаз», «Газавтоматика», «Брокгаз» и др. В 2002 году организационно-правовая форма была преобразована в открытое акционерное общество, а спустя 5 лет, в 2007 году, Межтопэнергобанк начал развитие розничного направления. В 2011 году банк присоединил к себе новосибирский банк «Алемар», чем расширил географию присутствия и зашёл в Сибирь.