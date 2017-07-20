Мэрия ищет подрядчика, который будет ремонтировать разбитые тротуары два года подряд

Власти Новосибирска заказали ремонт самых разбитых тротуаров по всему городу на 80 млн руб.





Чиновники департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии объявили 4 электронных аукциона на общую сумму 79,5 млн руб.





«На указанных улицах будут отремонтированы участки тротуаров, находящиеся в самом плохом состоянии. В план ремонта вошли участки тротуаров по наказам избирателей депутатам Совета депутатов города Новосибирска, обращениям жителей и участки, не отвечающие эксплуатационным характеристикам», — рассказали в департаменте.







Всего дорожники должны будут отремонтировать разбитые участки тротуаров на 80 улицах. Ремонт будут делать в 2017 и 2018 годах.







Итоги электронного аукциона подведут 7 августа. Подрядчик должен будет отремонтировать часть тротуаров до 1 сентября, оставшиеся — с 15 апреля по 15 июня 2018 года. Деньги на ремонт выделят из городского бюджета.





В 2017 году отремонтируют пешеходные дорожки на улицах: Ватутина, Саввы Кожевникова, Чигорина, Сержанта Коротаева, Бронной, Комсомольской, Зорге, Станиславского, Связистов, Халтурина, Римского-Корсакова, Холодильной, Сухарной, Новой, Залесского, Рассветной, Тайгинской, Бардина, Орджоникидзе, Крылова, Советской, Выборной, Лобова, Грибоедова, Зеленодолинской, Бориса Богаткова, проспекте Строителей, Кутателадзе, Российской, Барьерной, Смоленской, Промкирпичной, Сурикова, Кошурникова, Адриена Лежена, Республиканской, 25 лет Октября, пер. Оловозаводском и на территории Заельцовского парка.







В 2018 году отремонтируют разбитые тротуары на улицах: Твардовского, Марата, Комбайнеров, Пихтовой, Шатурской, Софийской, Академика Коптюга, Печатников, Ивлева, Арбузова, Телевизионной, Зорге, Пархоменко, Ударной, Степной, Титова, Пермитина, Демьяновской, Котовского, Колхидской, Порт-Артурской, Блюхера, Есенина, Сибирской, Владимировской, Бестужева, Дубравы, Ленинградской, Мичурина, Некрасова, Ольги Жилиной, Ипподромской, Объединения, Макаренко, Курчатова, Земнухова, Столетова, Тюленина, Новоуральской, Ордынской, Флотской, 25 лет Октября, Александра Невского и Олеко Дундича.







Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть обещал, что в этом году власти возьмутся за масштабный ремонт. «Впервые за последние годы мы получаем возможность ремонтировать тротуары, восстанавливать их в необходимом объеме, по ширине, чтобы можно было проходить, чтобы там не ломали ноги, не выворачивали ступни», — говорил мэр.

