На ремонт разбитых тротуаров потратят 80 млн рублей — по миллиону на улицу

Мэрия ищет подрядчика, который будет ремонтировать разбитые тротуары два года подряд
Мэрия ищет подрядчика, который будет ремонтировать разбитые тротуары два года подряд

Власти Новосибирска заказали ремонт самых разбитых тротуаров по всему городу на 80 млн руб.


Чиновники департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии объявили 4 электронных аукциона на общую сумму 79,5 млн руб.


«На указанных улицах будут отремонтированы участки тротуаров, находящиеся в самом плохом состоянии. В план ремонта вошли участки тротуаров по наказам избирателей депутатам Совета депутатов города Новосибирска, обращениям жителей и участки, не отвечающие эксплуатационным характеристикам», — рассказали в департаменте.


Всего дорожники должны будут отремонтировать разбитые участки тротуаров на 80 улицах. Ремонт будут делать в 2017 и 2018 годах.


Итоги электронного аукциона подведут 7 августа. Подрядчик должен будет отремонтировать часть тротуаров до 1 сентября, оставшиеся — с 15 апреля по 15 июня 2018 года. Деньги на ремонт выделят из городского бюджета.


В 2017 году отремонтируют пешеходные дорожки на улицах: Ватутина, Саввы Кожевникова, Чигорина, Сержанта Коротаева, Бронной, Комсомольской, Зорге, Станиславского, Связистов, Халтурина, Римского-Корсакова, Холодильной, Сухарной, Новой, Залесского, Рассветной, Тайгинской, Бардина, Орджоникидзе, Крылова, Советской, Выборной, Лобова, Грибоедова, Зеленодолинской, Бориса Богаткова, проспекте Строителей, Кутателадзе, Российской, Барьерной, Смоленской, Промкирпичной, Сурикова, Кошурникова, Адриена Лежена, Республиканской, 25 лет Октября, пер. Оловозаводском и на территории Заельцовского парка.


В 2018 году отремонтируют разбитые тротуары на улицах: Твардовского, Марата, Комбайнеров, Пихтовой, Шатурской, Софийской, Академика Коптюга, Печатников, Ивлева, Арбузова, Телевизионной, Зорге, Пархоменко, Ударной, Степной, Титова, Пермитина, Демьяновской, Котовского, Колхидской, Порт-Артурской, Блюхера, Есенина, Сибирской, Владимировской, Бестужева, Дубравы, Ленинградской, Мичурина, Некрасова, Ольги Жилиной, Ипподромской, Объединения, Макаренко, Курчатова, Земнухова, Столетова, Тюленина, Новоуральской, Ордынской, Флотской, 25 лет Октября, Александра Невского и Олеко Дундича.


Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть обещал, что в этом году власти возьмутся за масштабный ремонт. «Впервые за последние годы мы получаем возможность ремонтировать тротуары, восстанавливать их в необходимом объеме, по ширине, чтобы можно было проходить, чтобы там не ломали ноги, не выворачивали ступни», — говорил мэр.

Ксения Евдокимова
Фото Татьяны Фатеевой

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