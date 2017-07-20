Мужчина залез на стрелу крана на Затулинке и требует зарплату

Стройка на Зорге, 229 к1
Стройка на Зорге, 229 к1

Мужчина, работающий на стройке в Кировском районе, залез на стрелу башенного крана.


«Информация в полицию поступила сегодня в 11:25, сейчас сотрудники отдела полиции "Кировский" выехали на место, разбираемся в ситуации. Мужчина ещё на кране», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


Происшествие произошло на стройке дома на ул. Зорге, 229 к1. Источник в правоохранительных органах пояснил НГС.НОВОСТИ, что мужчина требует выплаты зарплаты.


На место происшествия выехали спасатели МАСС и «скорая помощь».


Застройщик ЖК «Времена года» — группа компаний «ПТК-30». В компании сообщили, что никаких комментариев пока дать не могут — всё руководство выехало на стройку.


Дополнение: Спасатели МАСС сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте», что мужчине выплатили долг по зарплате и он спустился. Позже старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин сообщил, что прокуратура Кировского района начала проверку в компании, которая задолжала строителю. В прокуратуре подтвердили, что спустившемуся с крана мужчине долг выплатили в размере 157 тыс. руб.


Происшествием заинтересовался Следственный комитет. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы, совершенная из личной заинтересованности руководителем организации). 


Следователи выяснили, что мужчина работал на ООО «Сибстрой», связь с компанией «ПТК-30» ещё устанавливается.


«По данным следствия, с ноября 2016 года по июнь 2017 года руководитель строительной организации ООО "Сибстрой", являясь лицом, уполномоченным на распоряжение принадлежащими обществу денежными средствами, в течение более девяти месяцев допускал частичную невыплату зарплаты 27-летнему работнику предприятия. В результате перед ним образовалась задолженность по вознаграждению за труд на общую сумму свыше 157 тыс. руб. 


В то же время, по предварительным данным, на счетах организации в приведённый период имелись денежные средства, достаточные для предоставления зарплаты. 


В нарушение законодательства, устанавливающего очередность исполнения финансовых обязательств, директор ООО "Сибстрой" расходовал денежные средства предприятия для проведения расчётов с контрагентами общества», — рассказали в следственном управлении СК РФ по НСО.


Подобные протесты у измученных безденежьем строителей стали популярны. В мае новосибирские спасатели сняли с башенного крана на ул. Вилюйской 30-летнего работника ООО «СтройСервисМеханизация». Компания задолжала мужчине 150 тыс. руб.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/act54

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