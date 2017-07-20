Следили из засады: на «Матрёшкином дворе» поймали похитителей проводов

Электрики осматривают трансформаторную подстанцию утром 18 июля

В ночь на 20 июля служба безопасности «ВИРА-Строй» с поличным задержала двух мужчин, которые незаконно проникли в трансформаторную подстанцию в ЖК «Матрёшкин двор» и попытались украсть оборудование.





«За прошедшие пару ночей у нас было совершено несколько попыток кражи оборудования из трансформаторных будок.





Сегодня ночью мы устроили засаду — на 5 машинах объезжали район ночью и следили за будками. Около 00:30 часов ночи мы заметили двоих мужчин, которые вызвали у нас сильное подозрение, но они быстро скрылись из виду.





Тогда мы зашли в будку трансформаторной подстанции возле дома по ул. Петухова, 95 — и обнаружили их за съёмом нашего оборудования», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник службы безопасности «Виры-Строй» Дмитрий Герман.







Сотрудники компании-застройщика вызвали полицию и передали задержанных сотрудникам ППС и Росгвардии. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО, двое мужчин дают признательные показания. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.





Начальник службы безопасности отметил, что подозреваемые приехали во двор на новом Volkswagen Polo, их возраст — 30–35 лет. По оценке Дмитрия Германа, за украденное оборудование на одной подстанции можно выручить не более 10 тыс. руб. «Ради 10 тыс. руб. выбить из строя электроснабжение дома, такой вред причинить жильцам», — говорит Герман.





Как ранее сообщали НГС.НОВОСТИ, утром 18 июля в нескольких квартирах жилого комплекса «Матрёшкин двор» из-за скачка напряжения сгорела бытовая техника. Инцидент произошёл в доме по ул. Петухова, 101/3 в Кировском районе Новосибирска. В УК «Центр Домоуправления» сообщили, что причиной аварии на трансформаторной подстанции стала ночная кража оборудования. Один из жильцов дома Сергей Черников рассказывал, что из-за скачка напряжения у него сгорела техника на 50 тыс. руб.