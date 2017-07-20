Пассажиры троллейбуса устроили драку на Красном проспекте

Конфликт случился между пассажирами троллейбуса № 5
Конфликт случился между пассажирами троллейбуса № 5

Вечером 19 июля в троллейбусе № 5 на остановке «Красный проспект» в центре Новосибирска поссорились и подрались пассажиры — одному из мужчин разбили лицо.


О конфликте НГС.НОВОСТИ сообщила очевидец, которая ехала вчера около 18:00 в троллейбусе № 5 по Красному проспекту. Она зашла в троллейбус на остановке «Сибирский кадетский корпус», как и компания молодых людей (по оценкам девушки, 4–5 человек).


«Один был, знаете, такой борзый. Он сразу зашёл с бутылкой пива, отталкивал народ. Через какое-то время он подошёл к кондуктору — он, видимо, его знает. Когда мы рассчитывались, мы спросили у кондуктора: "Как вы вообще реагируете на таких людей? Он спокойно зашёл с пивом! У нас вроде не разрешено это". 


А она сказала: "Что я сделаю, он с нами работает"», — описала читательница. По её словам, мужчина разговаривал и с водителем. Он вёл себя шумно и грубо с остальными пассажирами, отметила она.


В пути на Красном проспекте один из пассажиров сделал замечание шумному мужчине и попросил «не позориться». «Тогда мужчина с пивом взял и огрел того бутылкой по голове», — рассказала очевидец, подчеркнув, что другие пассажиры быстро среагировали и разняли драку.



По её словам, пострадавший не стал продолжать конфликт и вышел на остановке «Красный проспект», где и случилось нападение; он не стал вызывать полицию. Оба участника конфликта были иностранцами, добавила она.


Девушка позвонила по телефону 112 для вызова экстренных служб, но диспетчер сказала, что посылать патруль на место поздно — пострадавший уже ушёл. Тогда очевидец написала жалобу на официальном сайте МКП «Горэлектротранспорт».


НГС.НОВОСТИ обратились в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ход проверки по этому случаю и подтвердить, действительно ли нападавший работает на предприятии. В мэрии пообещали дать комментарий позже.


Конфликты в общественном транспорте — не редкость в Новосибирске. Ранее в этом году водитель маршрутки избил ногами пассажира и уехал: хотя молодой человек встал и пошёл самостоятельно, его ноги заплетались.

Мария Морсина
Фото из архива НГС
Видео очевидца

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