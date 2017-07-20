Гуляла 17 часов: пропавшую под Новосибирском девочку нашли живой

Девушка нашлась спустя 17 часов после пропажи

Пропавшую накануне в Рыбачьем Алину Большакову нашли на территории посёлка — 15-летняя девочка пояснила, что просто гуляла.







Подростка обнаружили спустя 17 часов после пропажи, сообщили НГС.НОВОСТИ волонтёры «Лизы Алерт». В полиции подтвердили эту информацию.





«Жива, здорова. Сейчас девушка находится в полиции, беседуют с ней», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







Напомним, девочка отдыхала на даче вместе с бабушкой в п. Рыбачий, 19 июля в 17:30 Алина вышла из дома и пропала. В розысках ребёнка участвовали сотрудники полиции, Следственного комитета, пожарные, водолазы и волонтёры. По информации источника НГС.НОВОСТИ в правоохранительных органах, Алина страдает потерей памяти, сотового телефона при себе у девочки не было.