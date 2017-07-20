Гуляла 17 часов: пропавшую под Новосибирском девочку нашли живой

Девушка нашлась спустя 17 часов после пропажи
Девушка нашлась спустя 17 часов после пропажи

Пропавшую накануне в Рыбачьем Алину Большакову нашли на территории посёлка — 15-летняя девочка пояснила, что просто гуляла. 


Подростка обнаружили спустя 17 часов после пропажи, сообщили НГС.НОВОСТИ волонтёры «Лизы Алерт». В полиции подтвердили эту информацию. 


«Жива, здорова. Сейчас девушка находится в полиции, беседуют с ней», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 


Напомним, девочка отдыхала на даче вместе с бабушкой в п. Рыбачий, 19 июля в 17:30 Алина вышла из дома и пропала. В розысках ребёнка участвовали сотрудники полиции, Следственного комитета, пожарные, водолазы и волонтёры. По информации источника НГС.НОВОСТИ в правоохранительных органах, Алина страдает потерей памяти, сотового телефона при себе у девочки не было.

Алёна Истомина
Фото предоставлено поисковым отрядом «Лиза Алерт»

Прочтений: 15661
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (35)35
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено