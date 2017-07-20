Власти назвали дату отключения фонтанов в Новосибирске

Осушенный фонтан в Первомайском сквере
Осушенный фонтан в Первомайском сквере

Власти Новосибирска планируют отключить фонтаны 2 августа — в День ВДВ.


«"Горфонтан" готовится к Дню десантника. Скорее всего, воду сольём. На самом деле слив воды из фонтана — это мероприятие тяжёлое, и тем не менее надо будет это делать. Это делается из-за экономических соображений: когда взрослые дяди начинают лезть в фонтан, они форсунки там все сворачивают, и они выходят из строя. А они (форсунки. — К.Е.) достаточно дорогостоящие», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.


Во всех ли городских фонтанах сольют воду, пока неизвестно — Валерий Науменко сказал, что «это секрет».


В День ВДВ власти ежегодно отключают фонтаны, например, в прошлом году не работали фонтаны в Первомайском сквере, на ул. Орджоникидзе и около ГПНТБ. Отключение фонтанов в мэрии объясняли традиционной чисткой.


В этом году фонтаны отключали и в день Ивана Купалы. Валерий Науменко объяснял, что «этот день наносит ущерб фонтану», потому что в них купаются не только дети, но и взрослые.

Ксения Евдокимова
Фото Стаса Соколова

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