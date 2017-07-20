До аэропорта не доехать: до Толмачёво стали реже ходить автобусы

Толмачёво добивается круглосуточного транспорта из города
Толмачёво добивается круглосуточного транспорта из города

В аэропорту Толмачёво растёт пассажиропоток, однако общественный транспорт из Новосибирска туда ходит редко — руководство аэропорта просит перевозчиков перейти на круглосуточный режим работы.


«Мы считаем, что открытие на этих направлениях новых рейсовых маршрутов как с остановками по пути следования, так и экспресс-сообщения поможет решить проблему доступности аэропорта Толмачёво для жителей Новосибирска и соседних городов Сибири, которая в настоящий момент сильно затруднена», — сообщили НГС.НОВОСТИ со ссылкой на генерального директора АО «Аэропорт Толмачево» Евгения Янкилевича.


Сейчас аэропорт связан с Новосибирском 6 маршрутами общественного транспорта, ни один из них не обслуживается по ночам. Один из самых популярных способов добраться до аэропорта — автобус № 111, который ходит до вокзала Новосибирск-Главный через автовокзал. На сайте аэропорта сказано, что последний автобус № 111 отходит от аэропорта в 22:30, обратный рейс с железнодорожного вокзала — в 00:30. 


По информации источника, близкого к аэропорту Толмачёво, автобус фактически уже не ходит по вечерам — из аэропорта трудно уехать после 20:00. 


Руководство Толмачёво предложило перевозчику маршрута № 111, ООО «Обская транспортная компания», перейти на круглосуточный режим работы, но ответа пока не получило, сообщили в пресс-службе аэропорта.


В транспортной компании, обслуживающей этот маршрут, НГС.НОВОСТИ сообщили, что расписание экспресса до аэропорта Толмачёво осталось прежним. «У нас на данный момент из города последний рейс выходит в 00:30 с ж/д вокзала. Из аэропорта в город последний автобус уходит в 22:30. И мы не сокращали», — рассказал заместитель директора «Обской транспортной компании» Александр Кутафин.


По словам Кутафина, пока переходить на круглосуточный режим им невыгодно — ночью нет пассажиров. «Мы просчитывали, пока нерентабельно. До конца лета пока не планируем, но будем пересчитывать. Нам же важна рентабельность. На данный момент два последних рейса — в 22:00 и в 22:30 из Толмачёво и в 23:30 и в 00:00 с автовокзала — там максимальное количество 5–7 человек», — объяснил перевозчик. Чтобы было выгодно ездить ночью, по его подсчётам нужно хотя бы 15 пассажиров. 


Кроме сбоев в расписании автобусов аэропорт Толмачёво жаловался на неприятный запах около терминалов — это может формировать негативное впечатление у пассажиров. Генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич обратился в правительство Новосибирской области и территориальное управление Росавиации с требованием разобраться со зловонием. Правительство уже создало спецгруппу, которая будет искать источник вони

Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой

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