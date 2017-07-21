Власти потратят шесть миллионов на новые остановки

На остановках поставят 22 новых павильона

Власти Новосибирска решили потратить 6 млн на ремонт 25 остановок в разных районах города.







Победитель, который получит муниципальный контракт, до конца сентября поставит 22 павильона. На некоторых остановках рабочие сделают также заездные карманы. Кроме того, власти заказали новые таблички и дорожные знаки.





«Остановочный павильон общественного транспорта должен представлять собой сборную рамную конструкцию, состоящую из крыши, задней и боковых ветрозащитных стенок, скамьи для сидения, изготовленной в едином стиле с остановочным павильоном», — рассказали заказчики в документах к конкурсу.







Внешне павильоны будут отличаться: в документах есть эскизы двух разных павильонов, а также пример того, как должна будет выглядеть остановка с парковочным карманом.







Минимальная цена контракта — 6 млн, победитель определится 11 августа.





Таких павильонов будет 20





Таких остановок поставят две





Изменения будут на следующих остановках:





в Советском районе:



Остановка «Аптека № 68» на ул. Героев Труда, 1 — поставят павильон и сделают карман.







«ГПТУ-55» на ул. Российская — поставят павильон и сделают карман.





в Первомайском районе:

«Керченская» на ул. Одоевского — поставят павильон и сделают карман.





«Радиостанция № 2» — появятся новые дорожные знаки и информационные таблички, а павильон, который есть, перенесут на 8 м по ходу движения.





в Калининском районе:

«Свечникова» на ул. Тюленина, 17 — поставят павильон и сделают карман.





«Школа № 31» на ул. Объединения, 35 к.3 — поставят павильон и сделают карман.





«Кубовая» на ул. Кубовая — поставят павильоны с двух сторон.





«Ул. Игарская» на ул. Фадеева — поставят павильон и сделают карман.





«Отделение связи № 13» на ул. Новоуральская — поставят павильон и сделают карман.





«Геннадия Заволокина» на ул. Магистральная — поставят павильоны с двух сторон.





«Ул. Макаренко» — сделают карман, а остановку перенесут на 5 м по ходу движения.





«Завод ПСК» — поставят два павильона.





«ДК им. Горького» на ул. Б.Хмельницкого, 40 — сделают карман.





«Курчатова» на ул. Курчатова, 3 к.3 — сделают новую площадку для павильона и информационную табличку.





«Ул. Свечникова» на ул. Тюленина, 14 — поставят павильон и сделают карман.





«Поликлиника» на ул. Рассветная, 5/1 — поставят павильон и сделают карман.





«Ул. Рассветная» на ул. Рассветная, 17 — поставят павильон и сделают карман.





в Октябрьском районе:

«Инюшенский бор» на ул. Выборная, 87 — поставят павильон.







Трамвайная остановка «Санкт-Петербургская академия экономики и управления» на ул. Никитина, 103 к.1 — поставят павильон.





в Центральном районе:

«Маршала Покрышкина» на ул. Гоголя, 38 — поставят павильон.





«Стадион Спартак» на ул. Фрунзе (со стороны сквера) — поставят павильон.





«Маслозавод» на ул. Владимировская, 35 — сделают карман, а существующий павильон сдвинут на 4 метра вглубь.





в Кировском районе:

Трамвайная остановка «Оловозаводская» на ул. Оловозаводская, 18«б» — поставят павильон.





«Вертковская» на ул. Сибиряков Гвардейцев, 36 — сделают карман и передвинут павильон на 8 м по ходу движения.





«Широкая» на ул. Широкая, 129 — поставят павильон и сделают карман.





НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, по какому принципу отбирали эти остановки.





Заездные карманы сделают на 14 остановках





В конце июня чиновники объявили два конкурса, чтобы обновить обстановку на дорогах города, — тогда они решили поставить 31 консоль со знаком «Пешеходный переход».