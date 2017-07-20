Дольщики скандального долгостроя пригрозили новой голодовкой в центре Новосибирска

Дольщики на пикете утром 20 июля

Утром 20 июля дольщики домов на ул. Тульской устроили пикет около бизнес-центра на ул. Коммунистической.







Около 10 дольщиков с плакатами вышли на пикет к БЦ Most на ул. Коммунистической, вместе с ними там стоят сотрудники полиции и машина «скорой помощи». Жители призывают вернуть квартиры тем, кто их оплатил, и потребовали отправить министра строительства Новосибирской области Сергей Боярского в отставку.







Дольщики уверены, что власти не помогают им получить свои квартиры, и пригрозили очередной голодовкой — в группе дольщиков в соцсети «ВКонтакте» говорится, что начнут голодать жители 24 июля.





Дольщики требуют вернуть им квартиры





Жители 10-летнего долгостроя на ул. Тульской заключили предварительные договоры с генподрядчиком строительства, но так и не дождались оформления по всем правилам — подробнее о бедах почти 200 покупателей квартир на ул. Тульской, 80 и 82 НГС.НОВОСТИ рассказывали ранее. Отчаявшиеся дольщики регулярно выходят на пикеты в центре города и уже устраивали две голодовки: 7 лет назад и в начале июня, последняя голодовка продлилась 4 дня.







Городские власти подсчитали, что для достройки домов необходимо 560 млн руб., и обещали возобновить стройку в конце июня.