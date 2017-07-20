Под Новосибирском пропала 15-летняя девочка

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Последний раз Алину Большакову видели вечером 19 июля

Под Новосибирском пропала 15-летняя Алина Большакова — она приехала на дачу с бабушкой и потерялась.





По информации источника НГС.НОВОСТИ в правоохранительных органах, девочка отдыхала на даче вместе с бабушкой в посёлке Рыбачьем. Сама девочка из Новосибирска, ранее из дома она не уходила.





«Ориентации на месте у неё нет, страдает потерей памяти, — рассказал источник. — Вышла во двор, потом из дома. Её нет. Ищем». Сотового телефона при себе у Алины не было. Последний раз девочку видели 19 июля в 17:30.





По информации НГС.НОВОСТИ, на месте сейчас работают сотрудники полиции, Следственного комитета, пожарные, водолазы и волонтёры.





В пресс-службе СК России по НСО подтвердили проведение поисковых мероприятий.





11:33

Спустя 17 часов после пропажи Алина Большакова нашлась. По информации «Лизы Алерт», девочку обнаружили на территории посёлка — она пояснила, что просто гуляла.





«Жива, здорова. Сейчас девушка находится в полиции, беседуют с ней», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.



11:16

Коттеджный посёлок Рыбачий находится в Колыванском районе, на пересечении Северного объезда и Колыванской трассы, в 2 км от Оби. До главной площади левобережья Новосибирска, площади Маркса, — около 36 км. Посёлок окружён длинным озером, рядом — лес.





11:03

Волонтёры «Лизы Алерт» готовятся выехать в Рыбачий. «Ушла из дачного сообщества — куда пока непонятно, — рассказала НГС.НОВОСТИ волонтёр Эля Голышева. — Могла как уехать в город, так и пойти в лес».







11:01

Волонтёры выложили ориентировку на пропавшую девочку — её рост 165 см, голубые глаза, светлые волосы, плотное телосложение. Была одета в серый свитер, зелёную юбку, обута в серые сланцы.







Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.



