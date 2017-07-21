вДудь по-сибирски: актёр «Красного факела» снимает матерные пародии на известных видеоблогеров

Илья Шабельников в образе Юрия Дудя

Актёр новосибирского театра «Красный факел» Илья Шабельников внезапно стал интернет-знаменитостью — он записывает матерные пародии на других видеоблогеров и набирает сотни тысяч просмотров. Сейчас у канала Шабельникова почти 60 тыс. подписчиков.







«Я начал смотреть YouTube 2 года назад — не замечать такой нарастающий формат вещания было невозможно. Я считаю, что там огромное количество профессиональных шоу, которые конкурируют с современным телевидением.







Я думал о старых телевизионных форматах, которые ещё не пришли на новую площадку — пародия оказалась в этом списке. Никто не делает сейчас современных пародий на известных личностей. Пародии на Жириновского — это позавчерашний день, он никого не интересует.





Так как пародии меня учили в театральном институте, мне проще было заново освежить в памяти нужные техники. Сейчас нет ни одного другого примера, чтобы профессиональный артист делал пародии на YouTube на известных видеоблогеров», — рассказал Илья Шабельников корреспонденту НГС.НОВОСТИ.





В роликах актёра много ненормативной лексики — автор объясняет это тем, что он повторяет манеры пародируемых героев.





Первая пародия вышла на канале новосибирца 19 июня — тогда Шабельников снял пародию на редактора Sports.ru Юрия Дудя, который 5 месяцев назад создал YouTube-канал «вДудь» и выкладывает на него интервью со знаменитостями.





Пародия на Юрия Дудя





После этого Шабельников спародировал выпуск «Шаверма-патруля» Юрия Хованского, изобразил оппозиционера Алексея Навального и видеоблогера Николая Соболева. Перед созданием одного из роликов он специально побрился налысо, чтобы быть похожим на Александра Тимарцева — ведущего интернет-шоу про рэп-музыку Versus Battle. Как рассказал Илья Шабельников, на создание одного видео у него уходит в среднем 10 дней. Ролики выходят раз в неделю — по понедельникам.







Больше всего просмотров на канале Satyr набрало видео с пародией на Юрия Дудя — за месяц более 880 тысяч. Новосибирская версия Versus Battle, выложенная в начале этой недели, перевалила за 400 тыс. просмотров.





Набрав большую аудиторию, актёр заключил контракт с одним из ведущих интернет-агентств WildJam, которое зарабатывает на видеоблогинге. С WildJam работают известные блогеры Николай Соболев, Дмитрий Масленников, Гусейн Гасанов, Натя Герц, Макс Бранд и др. Сотрудничество агентства и актёра началось 18 июля, подтвердили НГС.НОВОСТИ обе стороны, не раскрыв условий.





Илья Шабельников окончил Новосибирский государственный театральный институт. Последние 2 года он работает в театре «Красный Факел». Среди его ролей: Франц в спектакле «Процесс», принц Лимон — в «Чипполино», Харальд — в «Женщине, которая вышла замуж за индюка», также актёр участвует в постановках «Маскарад» и «Спасти камер-юнкера Пушкина».





Шабельников — не первый новосибирец, прославившийся в интернете благодаря своим видео. 2 года назад программист, отчисленный из НГУ, начал помогать школьникам решать задачи по математике на своём YouTube-канале. В Искитиме живёт пенсионерка Анна Сандалова, которая играет в Minecraft и Counter-Strike, а «донаты», то есть пожертвования от поклонников, тратит на подарки внуку.