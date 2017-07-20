На Кирова случилось ДТП и растянулся двухкилометровый затор
Утром 20 июля в Новосибирске на улице Кирова растянулась пробка почти на 2 км, а скорость движения на улице Гурьевской рядом упала до 5 км/ч.
В 8:12 в правом ряду на Кирова недалеко от перекрестка с Гурьевской случилась авария, сообщают пользователи Яндекса.
После этого пробка длиной 1,7 км протянулась от остановки «Коммунстроевская» до улицы Сакко и Ванцетти. Затор в сторону площади Ленина.
В целом, пробки в городе в 9 часов были 3 балла.
Не так давно НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой аварии на Кирова, которая привела к затору на перекрестке с улицей Никитина — в конце июня УАЗ Росгвардии спешил на срочный вызов и попал в аварию на перекрёстке.
Елена Громкова
Фото Анны Золотовой
Фрагмент yandex.ru/maps
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