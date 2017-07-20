На Кирова случилось ДТП и растянулся двухкилометровый затор

Фото из архива НГС
Фото из архива НГС


Утром 20 июля в Новосибирске на улице Кирова растянулась пробка почти на 2 км, а скорость движения на улице Гурьевской рядом упала до 5 км/ч.


В 8:12 в правом ряду на Кирова недалеко от перекрестка с Гурьевской случилась авария, сообщают пользователи Яндекса.


После этого пробка длиной 1,7 км протянулась от остановки «Коммунстроевская» до улицы Сакко и Ванцетти. Затор в сторону площади Ленина.


В целом, пробки в городе в 9 часов были 3 балла.


На Кирова случилось ДТП и растянулся двухкилометровый затор


Не так давно НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой аварии на Кирова, которая привела к затору на перекрестке с улицей Никитина — в конце июня УАЗ Росгвардии спешил на срочный вызов и попал в аварию на перекрёстке.

Елена Громкова
Фото Анны Золотовой
Фрагмент yandex.ru/maps

Прочтений: 8377
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Приоритет «СИБЭКО» — диалог с потребителем
20 июля пройдёт онлайн-конференция начальника управления по работе с физическими лицами АО «СИБЭКО»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено