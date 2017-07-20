В Новосибирске выступила группа с песнями из популярных сериалов

В Новосибирске выступила группа с песнями из популярных сериалов (видео)

Вечером 19 июля в новосибирском ресторане «Максимиллианс» выступила группа «Пицца», известная своими хитами к популярным российским сериалам «Молодёжка» и «Кухня».


«Короче, единственная группа, на чей концерт ходила аж 2 раза... спокойные, позитивные, приятные немножко сопливо, но то что надо», — написано в одном из постов в «Инстаграме», который появился после концерта.


Уфимская группа «Пицца» появилась в 2009 году, ее солист — Сергей Приказчиков. Вчера на сцене ресторана музыканты играли такие свои песни, как «Романс» (Без тебя смысла нет....), «Это ли не счастье» — из саундтрека к сериалу «Молодёжка»,  «Оружие» — этот трек звучал в «Кухне», а также «Человек из зеркала» и другие.


В прошлый раз НГС.НОВОСТИ рассказывали, как новосибирцы залили в соцсети массу роликов с концерта популярной украинской группы «Время и стекло».

Елена Громкова
Скриншот и видео instagram.com

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