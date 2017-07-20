В Новосибирске выступила группа с песнями из популярных сериалов

Вечером 19 июля в новосибирском ресторане «Максимиллианс» выступила группа «Пицца», известная своими хитами к популярным российским сериалам «Молодёжка» и «Кухня».







«Короче, единственная группа, на чей концерт ходила аж 2 раза... спокойные, позитивные, приятные немножко сопливо, но то что надо», — написано в одном из постов в «Инстаграме», который появился после концерта.





Уфимская группа «Пицца» появилась в 2009 году, ее солист — Сергей Приказчиков. Вчера на сцене ресторана музыканты играли такие свои песни, как «Романс» (Без тебя смысла нет....), «Это ли не счастье» — из саундтрека к сериалу «Молодёжка», «Оружие» — этот трек звучал в «Кухне», а также «Человек из зеркала» и другие.

Публикация от Елена Чернобровенко (@elena_brovenko) Июл 19 2017 в 10:47 PDT





Публикация от Nastya_Crazy (@nastya_crazy_nsk) Июл 19 2017 в 9:44 PDT

Обаял с первой улыбки, не говорю уже о голосе @sergpizza #пицца #максимилианс #нск #париж #лифт #оружие Публикация от Ne Godyaika (@ne_godyaika) Июл 19 2017 в 9:15 PDT

В прошлый раз НГС.НОВОСТИ рассказывали, как новосибирцы залили в соцсети массу роликов с концерта популярной украинской группы «Время и стекло».

