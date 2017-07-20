На Волочаевской загорелся трамвай № 14

На Волочаевской загорелся трамвай № 14 (обновлено)

Вечером 19 июля в Дзержинском районе Новосибирска загорелся трамвай маршрута № 14.


Происшествие случилось возле остановки «Река Каменка» на Волочаевской, рассказали читатели НГС.


По информации очевидцев в соцсетях, на место приехали два пожарных расчета, никто не пострадал.



Пожарные получили вызов на Волочаевскую в 23:33. Когда они приехали на место, из трамвая шёл дым, людей в нём не было, кондуктор и водитель не пострадали.


 «Прибыли на место в 38 минут. Ликвидация открытого горения в 23:42, полная ликвидация — в 23:50. Короткое замыкание проводки в моторном отсеке было. Площадь пожара — 2 кв. м», — рассказали в МЧС.



В предыдущий раз НГС.НОВОСТИ рассказывали о горящем трамвае в марте — тогда пожар случился на Оловозаводской.

Елена Громкова
Фото vk.com/act54
Видео читателя НГС

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