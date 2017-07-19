Mercedes показал новый X-Class

Mercedes-Benz представил свой первый пикап, построенный на базе Nissan Navara. По данным производителя, длина X-Class составляет 5340 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1819 мм, колесная база — 3150 мм.





Грузоподъемность пикапа 1042 кг, а дорожный просвет 202 мм. Начальный 2,3-литровый дизель выдает 163 л.с., битурбированный дизель развивает 190 л.с.





В 2018 году появится дизель V6 на 258 л.с. с постоянным полным приводом 4Matic. У младших моторов пока только подключаемый полный привод.







Коробка передач — семидиапазонный «автомат». Стартовая цена в Европе 37 294 евро — около 2,5 млн руб. Продажи пикапа в России начнутся не ранее 2018 года.

















