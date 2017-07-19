Молодые новосибирские танцовщики победили на конкурсе в Крыму

Юные танцоры из коллектива «Звёзды Галактики»
Юные танцоры из коллектива «Звёзды Галактики»

Новосибирские школьники из студии танца «Звёзды Галактики» завоевали первые места на всероссийском конкурсе.


Всероссийский конкурс детских хореографических коллективов «Здравствуй мир» проходил в июле в городе Алушта в Крыму.


«У нас участвовали дети от 7 до 16 лет, всего 25 человек: 3 мальчика и 22 девочки. У нас три диплома лауреата 1-й степени и один диплом лауреата 3-й степени. Мы готовились с марта, когда приняли решения о поездке. Выставляли номера в номинациях народный танец и современная хореография», — рассказала НГС.НОВОСТИ педагог Ольга Мазепа.


Призовые места на конкурсе заняли: «Корякский танец», «Сибирская плясовая», «Прощание» и «Вольная».


На конкурс поехали 22 девочки и 3 мальчика 
На конкурс поехали 22 девочки и 3 мальчика 


Дети не в первый раз выступают на конкурсах, до этого коллектив выступал в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Томске, Киеве.


Новосибирские школьники в Алуште
Новосибирские школьники в Алуште


«Они большие молодцы, немного волновались, но выступили успешно. Всё, к чему готовились, того достигли. Члены жюри дали свои рекомендации, потому что искусство – это объективная вещь, в любом случае, так что будем расти», — отметила педагог.


Новосибирских танцоров часто признают лучшими на различных конкурсах. Например, в прошлом году 15-летняя Алина Кошелева победила в конкурсе Dance Legend Championship для молодых танцоров.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлены читателями НГС

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