Молодые новосибирские танцовщики победили на конкурсе в Крыму

Юные танцоры из коллектива «Звёзды Галактики»

Новосибирские школьники из студии танца «Звёзды Галактики» завоевали первые места на всероссийском конкурсе.





Всероссийский конкурс детских хореографических коллективов «Здравствуй мир» проходил в июле в городе Алушта в Крыму.







«У нас участвовали дети от 7 до 16 лет, всего 25 человек: 3 мальчика и 22 девочки. У нас три диплома лауреата 1-й степени и один диплом лауреата 3-й степени. Мы готовились с марта, когда приняли решения о поездке. Выставляли номера в номинациях народный танец и современная хореография», — рассказала НГС.НОВОСТИ педагог Ольга Мазепа.







Призовые места на конкурсе заняли: «Корякский танец», «Сибирская плясовая», «Прощание» и «Вольная».







На конкурс поехали 22 девочки и 3 мальчика





Дети не в первый раз выступают на конкурсах, до этого коллектив выступал в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Томске, Киеве.







Новосибирские школьники в Алуште





«Они большие молодцы, немного волновались, но выступили успешно. Всё, к чему готовились, того достигли. Члены жюри дали свои рекомендации, потому что искусство – это объективная вещь, в любом случае, так что будем расти», — отметила педагог.







Новосибирских танцоров часто признают лучшими на различных конкурсах. Например, в прошлом году 15-летняя Алина Кошелева победила в конкурсе Dance Legend Championship для молодых танцоров.