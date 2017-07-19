Опасные игры: подростки залезли на стрелу крана около долгостроя

Подростки на стреле крана





Несколько новосибирских подростков затеяли опасные игры на заброшенной стройке на ул. Сибирская, 30«а» — дети залезли на башенный кран высотой в 10 этажей.





«Вижу их почти каждый день с начала лета. На кран как забрались — я сегодня первый раз видел, а по стройке лазают почти каждый день. Охраны там нет», — рассказал НГС.НОВОСТИ читатель Василий, который живёт в соседнем с долгостроем доме.







Мужчина добавил, что в здании 7 недостроенных этажей, а кран еще на 4 этажа выше них, то есть примерно на уровне 10-го этажа.







Дети играют на заброшенной стройке на Сибирской, 30«а»





Новосибирские подростки часто покоряют опасные высоты ради игры или красивых фото. В марте полицейские сняли с 20-метровой трубы решивших сделать селфи подростков, а жительница дома в центре города сфотографировала детей, забравшихся на крышу Новосибирского госуниверситета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ).