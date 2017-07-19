Мама потерявшегося мальчика пришла за ним в полицию

Потерявшийся мальчик

Мама 2-летнего мальчика, найденного прохожими в Заельцовском районе, пришла в полицию за ребёнком.





Женщина пришла в отдел полиции № 3 «Заельцовский» около 18:35. «Как пояснила 27-летняя женщина, она с сыном находилась в гостях у родственницы в коммунальной квартире. Оставшись с ребенком одна, мать уснула, а мальчик ушел из квартиры», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Сейчас мальчика в одной из больниц города осматривают врачи.







Теперь сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проверят, как содержат ребёнка. «Семья, в которой воспитывается мальчик, будет поставлена на профилактический учет в полиции», — отметили в пресс-службе полиции.







Мальчика, промокшего и стоящего в луже около дома № 23 по ул. Аэропорт, прохожие обнаружили в 13:45. Неравнодушные жители попытались найти родителей мальчика, но не смогли и отвезли ребёнка в полицию.