Мама потерявшегося мальчика пришла за ним в полицию

Потерявшийся мальчик
Потерявшийся мальчик

Мама 2-летнего мальчика, найденного прохожими в Заельцовском районе, пришла в полицию за ребёнком.


Женщина пришла в отдел полиции № 3 «Заельцовский» около 18:35. «Как пояснила 27-летняя женщина, она с сыном находилась в гостях у родственницы в коммунальной квартире. Оставшись с ребенком одна, мать уснула, а мальчик ушел из квартиры», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


Сейчас мальчика в одной из больниц города осматривают врачи.


Теперь сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проверят, как содержат ребёнка. «Семья, в которой воспитывается мальчик, будет поставлена на профилактический учет в полиции», — отметили в пресс-службе полиции.


Мальчика, промокшего и стоящего в луже около дома № 23 по ул. Аэропорт, прохожие обнаружили в 13:45. Неравнодушные жители попытались найти родителей мальчика, но не смогли и отвезли ребёнка в полицию.

Ксения Евдокимова
Фото 54.мвд.рф

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