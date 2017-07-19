Пропавшего новосибирца нашли в больнице в состоянии комы

Сергея Перегудова нашли после 4 дней в больнице в состоянии комы
Сергея Перегудова нашли после 4 дней в больнице в состоянии комы

Близкие пропавшего в конце прошлой недели новосибирца Сергея Перегудова нашли его в больнице — он потерял сознание на улице и сейчас находится в тяжёлом состоянии.


Перегудову диагностировали черепно-мозговую травму, сейчас он лежит в коме в клинической больнице № 34, рассказала НГС.НОВОСТИ его девушка Юлия Величкович. 


По её словам, утром в прошлое воскресенье Сергей Перегудов ушёл на работу, а вечером перестал выходить на связь. Величкович удалось восстановить события того дня: около 23:00, после встречи с друзьями, Перегудов вышел на остановку «Радиостанция». «И прям упал там, — рассказала Юлия. — Лбом об асфальт. Мы-то думали, что его избили сначала. Но потом нашлись свидетели, девочки, которые рассказали, что нет, сам упал». 


Прохожие вызвали скорую, документов у мужчины с собой не оказалось, поэтому в больнице он числился как неизвестный. «Мы все справочные, все "скорые" обзвонили, — рассказывает Величкович. — Сегодня только нашли, медики описали его шрамы на ладонях — так поняла, что это он». 


Сейчас мужчине требуется переливание крови — у него редкая IV отрицательная группа, добавила Юлия Величкович.


В прошлом году также в больнице нашёлся молодой инженер, объявленный в розыск. Мужчину 5 дней искали волонтёры и полиция.  

Алена Истомина
Фото предоставлено Юлией Величкович

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