Дрожь земли: под Новосибирском произошло небольшое землетрясение

Магнитуда землетрясения составила 2,5

Днём 19 июля недалеко от Новосибирска произошло землетрясение — жители пожаловались на «трясущиеся дома».





«На протяжении часа на Юго-Западном у меня периодически трясётся дом, протяжённость тряски секунд 15, интервал минут 15–20», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель из Ленинского района Новосибирска.







Руководитель геофизической службы СО РАН Виктор Селезнёв подтвердил НГС.НОВОСТИ, что сегодня в 15:36 в 3 км к югу от Искитима произошло землетрясение.







«Магнитуда составила 2,5. Ощущать могли — у нас есть чувствительные жители», — отметил Селезнёв.







Иногда новосибирцы замечают подземные толчки, которые происходят за тысячи километров от города. Например, в апреле жители высоток почувствовали землетрясение, произошедшее в Казахстане.