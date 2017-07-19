Дрожь земли: под Новосибирском произошло небольшое землетрясение

Магнитуда землетрясения составила 2,5
Магнитуда землетрясения составила 2,5

Днём 19 июля недалеко от Новосибирска произошло землетрясение — жители пожаловались на «трясущиеся дома».


«На протяжении часа на Юго-Западном у меня периодически трясётся дом, протяжённость тряски секунд 15, интервал минут 15–20», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель из Ленинского района Новосибирска.


Руководитель геофизической службы СО РАН Виктор Селезнёв подтвердил НГС.НОВОСТИ, что сегодня в 15:36 в 3 км к югу от Искитима произошло землетрясение.


«Магнитуда составила 2,5. Ощущать могли — у нас есть чувствительные жители», — отметил Селезнёв.


Иногда новосибирцы замечают подземные толчки, которые происходят за тысячи километров от города. Например, в апреле жители высоток почувствовали землетрясение, произошедшее в Казахстане.

Ксения Евдокимова
Фото Юлии Шипициной

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