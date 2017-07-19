Полиция разыскивает родителей найденного в луже ребёнка

Найденный мальчик

Днём 19 июля в Заельцовском районе Новосибирска нашли 2-летнего мальчика: полиция разыскивает его родителей.





Сегодня в 13:45 около дома № 23 по ул. Аэропорт прохожие обнаружили мальчика, который стоял без присмотра взрослых.







«Очевидцы ехали мимо на машине, увидели, что ребёнок стоит в луже совершенно промокший. Неравнодушные граждане остановились, у проходящих мимо людей поспрашивали, не их ли мальчик. Рядом не было родителей. И отвезли его в полицию», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







После этого новосибирцы отвезли ребёнка в дежурную часть отдела полиции № 3 «Заельцовский». Полицейские устроили обход территории: магазины, детские сады, дома, но никто ребёнка не узнал.





Всех, кто знает что-либо о родителях мальчика, просят позвонить в полицию





«Мальчик не разговаривает, маленький ещё. Но ребёнок ухоженный, слушает, понимает, что ему говорят. Умеет обращаться с сенсорными экранами гаджетов», — сказали в пресс-службе полиции.





На вид мальчику 2–2,5 года, его рост около 90 см, волосы светло-русые. Мальчик одет в белую с рисунком майку, чёрно-белые шорты, красные носки, обуви у мальчика не было.







Всех, кто узнал мальчика либо знает что-либо о личности его родителей, полиция просит позвонить по телефонам: 232-10-30, 232-10-31, 232-10-02 в отдел полиции № 3 «Заельцовский».







Обновлено: Родители мальчика нашлись. 27-летняя мама ребёнка была вместе с ним гостях и в какой-то момент уснула, а мальчик ушёл из квартиры.