Сам ты прыщавый диетолог: сибирячка засудила массажный салон за грубый ответ на «Флампе» (обновлено)

Скандал между массажным салоном и его клиенткой разгорелся на Flamp
Скандал между массажным салоном и его клиенткой разгорелся на Flamp

Клиентка новосибирской студии эстетики лица и тела «Прана» написала на неё гневный отзыв на сервисе Flamp, но получила резкий ответ от представителей салона — суд присудил ей около 80 тыс. руб. за моральный вред и судебные издержки.


По информации на сайте базы судебных решений РФ, дело рассматривал Центральный районный суд Новосибирска — туда обратилась клиентка «Праны» с требованием компенсации морального вреда от представителей студии.


Как следует из решения суда, жительница Новосибирска пришла в студию на первичный приём стоимостью 3 тыс. руб.: он включал в себя консультацию, процедуру в кедровой бочке, антицеллюлитный массаж и обёртывание. После этого она поделилась впечатлениями на сайте отзывов Flamp под ником GALLA (переписка до сих пор доступна на «Флампе»):


«Попила травяной чай, прошла скрабирование, массаж и обёртывание. Подробнее остановлюсь на двух последних, так как скрабирование особого впечатления не произвело.


Дома, в ванной, с кофейным скрабом в руках я это делаю дольше и тщательнее... Массаж делается банкой, по всему телу, передняя и задняя поверхности... Сразу скажу, это очень больно»,


— написала недовольная клиентка, в завершение отзыва отметив, что авторская методика студии оказалась неэффективной.


«Прана» ответила девушке довольно резко: «Клиент приходит в первую очередь за результатом... А для чего пришли вы, это вопрос. Вы пришли с синяками (черного цвета), местонахождение которых говорит о том, что вы в данный момент уже куда-то ходите на коррекцию фигуры. Разумеется, будет ужасно больно по синякам делать массаж. Или вы думали нет? (фото прилагаю). Возможно, вы даже ходите к подружке, которая и попросила вас заглянуть к нам, всё разузнать да добавить ложку дёгтя».


В компании при этом дали ссылку на группу «ВКонтакте», где размещены фотографии практически обнажённых клиенток сзади. «И последнее, каким образом вы, только начав заниматься своей фигурой, уже рекомендуете всем зал и сбалансированное питание как панацею?


Вы добейтесь успехов сначала в коррекции фигуры, пройдите всё на своём опыте, а потом уже советуйте, а то совет, как от "прыщавого косметолога" или "толстого диетолога"», — добавили в компании, называя отзыв «заказным».


Переписка салона и его клиентки до сих пор доступна на Flamp. Скриншот с novosibirsk.flamp.ru
Переписка салона и его клиентки до сих пор доступна на Flamp. Скриншот с novosibirsk.flamp.ru


Клиентка ответила, что синяк у неё появился после катания на горных лыжах, и возмутилась, что студия позволила себе не только публикацию личных данных и фотографий женщины, но и опустилась «до открытого хамства и оскорблений». 


В суде клиентка потребовала за это более 1 млн руб., но в итоге суд постановил взыскать с «Праны» только 78 тыс. руб. Сибирячка не ответила на сообщения корреспондента НГС.НОВОСТИ, как и руководство салона. По телефону директор студии также не отвечала.


Самый известный конфликт между салоном красоты и его клиентками разгорелся в Новосибирске несколько лет назад: девушки приходили на бесплатные косметические процедуры в Mon Platin, а уходили оттуда с разорительными кредитами. Скандал дошёл до того, что девушки даже штурмовали салон, пытаясь подать претензии и вернуть деньги.


Дополнение: По информации на сайте Центрального районного суда, сейчас дело обжалуется — по закону у сторон есть месяц, чтобы оспорить решение в областном суде. 

Мария Морсина
Фото из архива НГС (1), скриншот novosibirsk.flamp.ru (2)

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