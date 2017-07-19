«Конкуренция выше, ценнее медаль»: новосибирцы рассказали о подготовке к престижным соревнованиям

Пловцы-подводники Вера Илюшина, Алексей Казанцев, Павел Кабанов уже тренируются во Вроцлаве
Пловцы-подводники Вера Илюшина, Алексей Казанцев, Павел Кабанов уже тренируются во Вроцлаве

21 июля в польском Вроцлаве начнутся Всемирные игры — самые престижные соревнования для спортсменов, которые занимаются неолимпийскими видами спорта. Накануне был обнародован окончательный список участников, которые будут выступать на играх от Новосибирской области, — всего в него попало 7 человек.


За Россию от НСО выступят подводные пловцы, спортивные аэробисты и один пауэрлифтер.


НГС.НОВОСТИ поговорили с представителями каждого вида спорта и расспросили их о трудностях в подготовке к играм, которые проходят раз в 4 года.


Подводное плавание


Этот вид спорта собрал самую большую команду из Новосибирска — во Вроцлав отправятся сразу четверо. Дмитрий Лапшин, Павел Кабанов, Алексей Казанцев и Вера Илюшина находятся в Польше с начала июля — они остались там после чемпионата Европы, который закончился 7 июля.


«Отбор на игры проходил на чемпионате мира в прошлом году в Греции, лучшие 8 спортсменов с дистанции попадают на Всемирные игры. Вот так я попал. 


В данный момент у нас по одной тренировке в день, так как времени между чемпионатом Европы и Всемирными играми очень мало и 2 тренировки в день ни к чему. 


Достаточно загрузиться, и разгрузиться не получится», — отметил в переписке в соцсети с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Павел Кабанов.


Дмитрий Лапшин, тренер Ян Саламин, Павел Кабанов, Алексей Казанцев и Вера Илюшина (слева направо)
Дмитрий Лапшин, тренер Ян Саламин, Павел Кабанов, Алексей Казанцев и Вера Илюшина (слева направо)


Подводники будут выступать 21 и 22 июля. Казанцев поплывет дистанцию в 50 м с нырянием и эстафету в команде с 4 пловцами на дистанции в 100 м. Такие же дистанции у Кабанова, который поплывёт еще и 100-метровку. У Лапшина будет дистанция 100 м в классических ластах.


«Подготовка у нас шла в несколько этапов на протяжении всего тренировочного сезона. Была силовая работа в тренажерном зале, много тренировок на воде. 


Также для эмоциональной разгрузки участвовали в забеге РФ 21 мая, "Гонке героев", вертикальном забеге. Это было что-то новое и интересное. 


Режим дня не менялся (после приезда в Польшу. — НГС.НОВОСТИ), так как основная тренировка у нас в вечернее время, а учитывая разницу во времени, никаких проблем с адаптацией не возникло. На сборе после чемпионата Европы у нас по одной тренировке в день на воде, плюс растяжка перед тренировкой», — рассказал в переписке Алексей Казанцев.


Единственная девушка в команде плавцов Вера Илюшина проплывёт эстафету 4х100.


«Подготовка проходит отлично. В подготовке самое сложное было — моральный настрой, страх перед дистанцией. Режим, конечно, изменился, ложиться надо вовремя, вставать вовремя, а со временем приближения старта надо было перестраивать своё время как будет на соревнованиях. Тренировки проходят один раз в день, но помимо тренировок мы гуляем на свежем воздухе», — рассказала о своих впечатлениях в переписке Вера.


Вера Илюшина
Вера Илюшина


Пауэрлифтинг


От новосибирских пауэрлифтеров в Польшу отправился известный спортсмен Сергей Федосиенко — для него это уже вторые Всемирные игры. Прошлые в 2013 году он выиграл.


«Подготовка была скомканная, так как месяц назад выступал на чемпионате мира по классическому пауэрлифтингу. А это совсем другая работа, так как соревнования были без экипировки. Сборы проходят на базе Ока, в городе Алексин Тульской области. Тренировки 1 раз в день. Сейчас уже нужно больше отдыхать, восстанавливаться после тяжёлых тренировок. Выступать буду 24 июля. Программа соревнований стандартная, как на чемпионате мира. 


Только особенность Всемирных игр в том, что здесь происходит сдваивание весовых категорий и количество комплектов медалей 4 вместо 8. То есть конкуренция гораздо выше, и тем ценнее медаль», 


— поделился Федосиенко с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети «Вконтакте».


Спортсмен отметил, что он будет выступать в лёгком весе, однако из-за объединения весовых категорий в нем будут все спортсмены до 66 кг. При этом вес Сергея меньше сразу на 10 кг.


Сергей Федосиенко вместе с частью сборной России по пауэрлифтингу, в центре во втором ряду
Сергей Федосиенко вместе с частью сборной России по пауэрлифтингу, в центре во втором ряду


Спортивная аэробика


Ещё два спортсмена на Всемирных играх — это гимнастка Анастасия Гвоздецкая, выступающая на степ-платформе, и Кирилл Куликов, занимающийся танцевальной гимнастикой — аэродэнсом. 


Анастасия пообщалась с НГС.НОВОСТИ в соцсети «ВКонтакте» и рассказала, что её отобрали на игры после чемпионата России в апреле.


«Перед Всемирными играми мы были 2 недели на тренировочных сборах в Омске, потом поехали на сборы в Москву на 3 недели. На сборах было по 2 тренировки каждый день», — рассказала спортсменка.

На фото сверху — Анастасия Гвоздецкая


Сегодня, 19 июля, Анастасия и Кирилл вылетают в Польшу. 


«Сейчас мы в Шереметьево, готовимся к вылету, готовились нормально, в рабочем режиме, по 2 тренировки в день — за всё время был один выходной. 


Настрой позитивный — вылетаем побеждать. Завтра церемония открытия, а послезавтра само мероприятие. У меня соревнования один день, а соревнования по аэробике в целом 2 дня — с 21 и 22 июля. У нас нечто среднее между всеми видами гимнастики — между спортивной и художественной гимнастикой. Всё это выполняется под музыку на площадке, есть специальное покрытие, которое специально амортизирует. Площадка ограничена размерами 10х10 метров. Спортсмен выходит, занимает исходное положение, включается музыка. В течение 1 минуты 20 секунд выполняется спортивное упражнение», — рассказал перед отлетом Кирилл Куликов.


Кирилл рассказал, что будет выступать на площадке с командой из 8 человек. У Анастасии Гвоздецкой также будет групповое выступление.


Кирилл Куликов сегодня в Вроцлаве
Кирилл Куликов сегодня в Вроцлаве


Елена Громкова
Фото предоставлено Алексеем Казанцевым (1, 2), Павлом Кабановым (3), Верой Илюшиной (3), Сергеем Федосиенко (4), Кириллом Куликовым (6), instagram.com/mnsanastasi (5)

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