Вор-старожил: полицейские поймали 65-летнюю бабушку, которая украла в автобусе 10 тысяч

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

Сотрудники полиции поймали сегодня 65-летнюю женщину, которая украла у пассажирки автобуса сумку — в ней лежали без малого 10 тыс. руб.


Кража произошла 12 июля в районе остановки «Автокомбинат». Потерпевшая обратилась в полицию, оперативники, опросив свидетелей, вышли на подозреваемую. «Ехала женщина в автобусе, оставила без присмотра сумочку, — пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Пенсионерка эту сумку похитила».


Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 (Кража), пенсионерке грозит 5 лет лишения свободы.


Как сообщили в полиции, до суда пожилая женщина будет под подпиской о невыезде.


До этого случая новосибирские пенсионерки попадали в криминальные сводки только как жертвы преступления. Так, недавно в Первомайском районе у пожилой женщины сосед украл сейф с оружием, а в Чулымском районе налётчик перерезал горло старушки ради 8 тыс. руб. Зато история 79-летней жительницы Ленинского района, у которой отобрали сумку с 815 тыс. руб., имеет почти счастливый конец — вора задержали, но денег у него с собой не оказалось, а говорить, куда их спрятал, мужчина отказался.

Алёна Истомина
Фото Александра Ощепкова

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