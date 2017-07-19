Спасатели вынесли с балкона сибирячки гнездо опасных насекомых

Осы свили 15-сантиметровое гнездо на балконе жительницы Академгородка

Днём 19 июля жительница Академгородка вызвала спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы, чтобы те помогли ей убрать из квартиры осиное гнездо.





«Пенсионерка живёт в Советском районе, на верхней горке — на ул. Золотодолинской.





Осы на её балконе появились в начале лета, из-за них женщина не могла выходить на балкон и открывать окна.





Спасателям она пояснила, что обращалась во многие инстанции с просьбой помочь, но никто на протяжении пары недель не реагировал, поэтому она вызвала нас», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин.







Спасатель МАСС держит в руках закрытое осиное гнездо





По словам спасателей, осиное гнездо оказалось 15 см в диаметре. Специалисты МАСС вывезли гнездо в лес.







Жители Новосибирска редко обращаются к спасателям с просьбой спасти от насекомых — зачастую они вызывают МАСС, когда встречают дома рептилий. Так, в конце июня хозяйка квартиры на ул. Зорге обнаружила дома редкую дальневосточную змею, а жительница Красного проспекта — хамелеона.