Спасатели вынесли с балкона сибирячки гнездо опасных насекомых
Днём 19 июля жительница Академгородка вызвала спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы, чтобы те помогли ей убрать из квартиры осиное гнездо.
«Пенсионерка живёт в Советском районе, на верхней горке — на ул. Золотодолинской.
Осы на её балконе появились в начале лета, из-за них женщина не могла выходить на балкон и открывать окна.
Спасателям она пояснила, что обращалась во многие инстанции с просьбой помочь, но никто на протяжении пары недель не реагировал, поэтому она вызвала нас», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин.
По словам спасателей, осиное гнездо оказалось 15 см в диаметре. Специалисты МАСС вывезли гнездо в лес.
Жители Новосибирска редко обращаются к спасателям с просьбой спасти от насекомых — зачастую они вызывают МАСС, когда встречают дома рептилий. Так, в конце июня хозяйка квартиры на ул. Зорге обнаружила дома редкую дальневосточную змею, а жительница Красного проспекта — хамелеона.
Мария Шевлягина
Фото предоставлены Муниципальной аварийно-спасательной службой