На площади Калинина снесли микрорынок

В киосках возле общественного туалета торговали овощами и фруктами
В киосках возле общественного туалета торговали овощами и фруктами

На ул. Михаила Перевозчикова снесли микрорынок, где торговали овощами, фруктами, выпечкой, а также ремонтировали обувь. 


Теперь на месте павильонов — обломки кирпичей и мусор, а единственное, что осталось от торговли — платный туалет и пристроенный к нему фруктовый киоск. Оставшиеся без работы продавцы уверяют, что на этом участке планируют что-то построить, однако чиновники уверяют, что дело в отсутствии документов.


«Это была несанкционированная торговля. У них не было документов на право торговли — все договоры истекли», — заметили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии, уточнив, что владелец именно этого участка местного микрорынка, который растянулся и дальше по улице, своевременно не позаботился о продлении договора в администрации Центрального округа.


В мэрии объяснили снос этой части микрорынка окончанием срока договора, который не был продлён владельцем этих киосков
В мэрии объяснили снос этой части микрорынка окончанием срока договора, который не был продлён владельцем этих киосков


Ранее власти Новосибирска заявляли о своём желании уменьшить количество киосков и павильонов в центре города.

Илья Калинин
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