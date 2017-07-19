Полиция нагрянула в палаточный городок на Обском море — они подозревают, что это «Свидетели Иеговы»

Власти заподозрили, что на берегу моря в палаточном лагере живут сектанты
Власти заподозрили, что на берегу моря в палаточном лагере живут сектанты

В палаточный городок на берегу Обского моря в районе села Боровое нагрянула проверка — полицейские и чиновники подозревают, что под видом обычных туристов на берегу поселились адепты признанной в России опасной сектой группы «Свидетели Иеговы».


Как заявил 19-го числа вице-губернатор области Александр Титков, чиновники опасаются, что туристы могут навредить своим детям. 


«Выехала туда оперативная группа нашей межведомственной комиссии вместе с УВД. В рамках полномочий УВД провели установление личностей, — рассказал 19 июля заместитель губернатора Новосибирской области Александр Титков. — Пока трудно сказать, "свидетели" они Иеговы или не свидетели. Но они [какие-то] верующие».


По его словам, спецгруппа обнаружила на берегу палаточный лагерь, который выглядит как привал обычных участников турпохода. «По сути это группа родителей определенного вероисповедания, приехала в лесную зону Обского моря, разбила палаточный лагерь и организовала такое времяпровождение своих детей и своих семей, — пояснил заместитель губернатора. —  Сегодня мы работаем по поводу условий, в которых всё это находится. Если убедимся, что такое времяпровождение представляют угрозу жизни и здоровью детей, не исключено, что примем решение по эвакуации этого палаточного лагеря».


О том, что именно вызвало опасение властей и как именно они узнали о лагере, вице-губернатор не уточнил.


В прошлом году религиозный скандал разгорелся в Бердске — там в одной из школ детям подсовывали в карманы курток валентинки с текстом «Иисус любит тебя всем сердцем»


Справка: «Свидетели Иеговы» — международная религиозная организация. В 2017 году решением Верховного суда Российской Федерации деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговых в России» и всех его 395 региональных отделений признана экстремистской и запрещена на территории России.

Анна Богданова
Фото из архива НГС

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