Власти заподозрили, что на берегу моря в палаточном лагере живут сектанты

В палаточный городок на берегу Обского моря в районе села Боровое нагрянула проверка — полицейские и чиновники подозревают, что под видом обычных туристов на берегу поселились адепты признанной в России опасной сектой группы «Свидетели Иеговы».







Как заявил 19-го числа вице-губернатор области Александр Титков, чиновники опасаются, что туристы могут навредить своим детям.





«Выехала туда оперативная группа нашей межведомственной комиссии вместе с УВД. В рамках полномочий УВД провели установление личностей, — рассказал 19 июля заместитель губернатора Новосибирской области Александр Титков. — Пока трудно сказать, "свидетели" они Иеговы или не свидетели. Но они [какие-то] верующие».







По его словам, спецгруппа обнаружила на берегу палаточный лагерь, который выглядит как привал обычных участников турпохода. «По сути это группа родителей определенного вероисповедания, приехала в лесную зону Обского моря, разбила палаточный лагерь и организовала такое времяпровождение своих детей и своих семей, — пояснил заместитель губернатора. — Сегодня мы работаем по поводу условий, в которых всё это находится. Если убедимся, что такое времяпровождение представляют угрозу жизни и здоровью детей, не исключено, что примем решение по эвакуации этого палаточного лагеря».







О том, что именно вызвало опасение властей и как именно они узнали о лагере, вице-губернатор не уточнил.





В прошлом году религиозный скандал разгорелся в Бердске — там в одной из школ детям подсовывали в карманы курток валентинки с текстом «Иисус любит тебя всем сердцем».





Справка: «Свидетели Иеговы» — международная религиозная организация. В 2017 году решением Верховного суда Российской Федерации деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговых в России» и всех его 395 региональных отделений признана экстремистской и запрещена на территории России.