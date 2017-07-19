«Нет у меня документов»: чиновники и полиция устроили облаву на Гусинке

Во время рейда на нарушителей составляли протоколы

В Новосибирске прошёл рейд по местам незаконной уличной торговли — продавцы и покупатели возмутились решением мэрии.





Сегодня, 19 июля, во всех районах Новосибирска прошёл рейд по местам несанкционированной торговли.





Чиновники мэрии, судебные приставы и полицейские проехались по самым популярным у незаконных предпринимателей точкам, составили десятки протоколов и даже отправили некоторых продавцов в полицейские участки.





На одной из точек маршрута рейда побывали корреспонденты НГС.НОВОСТИ — у стихийного рынка рядом с супермаркетом «Мария-Ра» на ул. Высоцкого. Прямо у перекрёстка из грузовой «ГАЗели» девушка продаёт прохожим яйца, колбасу, фарш, сардельки и другие продукты, причём без холодильника и, как оказалось, без документов. Увидев комиссию, она спрятала лицо от объективов и начала звонить своему начальнику.







Продавщица отказалась называть своё имя полицейским





«Я ничего не нарушаю. Мне вообще без разницы на вас. Выписывайте мне бумагу, штраф. Нет у меня с собой документов, я вообще не боюсь!» — экспрессивно отреагировала продавщица, отказавшись выходить из кузова грузовика, называть имя и даже показывать документы.





Пока полицейский заполнял на продавщицу протокол и забирал у неё весы, плотный строй проверяющих растолкала случайная прохожая, посмотрела на колбасу и спросила: «А что, здесь нельзя ничего покупать?» — искренне удивилась она.





«Вы знаете, в магазине гораздо дороже, а качество не всегда хорошее. В магазине колбаса заветренная, покрыта белым налётом, ужас! А у них всегда свежая продукция, я беру у них всегда. Они отвечают за свою продукцию, а в магазине — они не отвечают», — уверенно заявила женщина. На вопрос о том, устраивают ли её продукты из кузова машины и без документов, она категорично ответила: «Абсолютно!».







Продавец и прохожие уверяют, что продукты у дороги — самые натуральные, вкусные и недорогие





Продавец-нарушитель рассказала, что её продукты пользуются у местных жителей большой популярностью. «Всё берут, всё покупают каждый день. У меня тут и колбаса, и тушёнка, и мясо. Всё берут, никто не жалуется», — говорит она.







После 20-минутных уговоров продавец разложила товар по коробкам, закрыла грузовик и села в полицейскую машину





После долгих уговоров продавщица убрала продукты по коробкам — её увезли в отделение полиции, чтобы узнать имя владельца торговой точки и выписать ему штраф.







Стихийный рынок на ул. Высоцкого





Рядом с грузовиком засуетились несколько мужчин, торгующих овощами и фруктами. Оказалось, что из 4 павильонов, стоящих рядом, сразу 3 — незаконные. Мужчина восточной внешности не понял суть претензий чиновников мэрии и попросил переводчика — вместо этого ему показали заполненный протокол. При комиссии его помощники убрали весь товар.







Стихийный контейнерный рынок на окраине МЖК «Восточный»





Ещё одной точкой маршрута стал рынок на месте бывшей барахолки. У остановки «Вещевой рынок Гусинобродский» — на участке, зарезервированном мэрией под метродепо, — появилось более 50 контейнеров. За день до рейда в одном из них торговали коврами — сегодня контейнер был закрыт. Начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин предположил, что многие торговцы-нелегалы свернули торговлю, потому что узнали о рейде заранее.







Новосибирцы, пойманные на стихийном рынке у бывшей барахолки, уверяют, что обувью здесь не торгуют





В один из контейнеров мужчина и женщина заносили коробки с обувью. Они признались, что используют один из контейнеров как склад, откуда мужские ботинки развозят по магазинам. «А почему здесь что-то незаконно? Всё законно, у нас просто все документы у администрации [рынка]. Тут такое место: все тут, и мы тут. [За аренду] в месяц платим 12 тыс. руб.», — коротко рассказал один из арендаторов контейнера.







Власти уверены, что уличные торговцы не только могут навредить здоровью новосибирцев, но и портят облик города





По словам Виталия Витухина, как правило, уличные торговцы хранят продукты без холодильников, маркировки и документов, разрешающих торговлю. Кроме того, они торгуют на улице рядом с дорогой и в снег, и в дождь, из-за чего качество таких продуктов становится очень сомнительным.







На рейды в других районах города вышел Россельхознадзор, который конфисковал подозрительные продукты





По данным управления потребительского рынка мэрии,





самые проблемные места в Новосибирске — стихийные точки у станций метро «Золотая Нива», «Заельцовская» и «Речной вокзал», ул. Крылова и район Ленинского рынка и пр.







«Рейд направлен не только на борьбу с самоволом. Во-первых, [нужно] убрать шальную несанкционированную торговлю с улиц города — это опасно для здоровья наших жителей. Во-вторых, это нарушает облик города. Ну и, в-третьих, половина объектов [у бывшей барахолки] стоят самовольно. Бюджетных средств, выделяемых на демонтаж объектов, не хватает. Сейчас разрабатывается новый порядок демонтажа. <…> Мы работаем. Как торговцы ищут новые способы обхода закона, так и мы ищем новые формы работы, чтобы очистить город от этой беды», — пояснил Виталий Витухин.





Торговцам грозит не только конфискация товара, но и штрафы





Итоги рейда в мэрии подведут в конце недели, когда пройдут ещё 2 рейда, объяснили НГС.НОВОСТИ в управлении потребительского рынка. Правда, штрафы торговцам грозят сравнительно небольшие — по ст. 9.1 закона «Об административных нарушениях в НСО» за нелегальную торговлю они составляют до 1 тыс. руб. для физических лиц и до 15 тыс. руб. для юридических. В мэрии на протяжении последних нескольких месяцев планируют увеличить их. По словам Витухина, этот вопрос ещё не решён.