«Нет у меня документов»: чиновники и полиция устроили облаву на Гусинке

Во время рейда на нарушителей составляли протоколы
Во время рейда на нарушителей составляли протоколы

В Новосибирске прошёл рейд по местам незаконной уличной торговли — продавцы и покупатели возмутились решением мэрии.


Сегодня, 19 июля, во всех районах Новосибирска прошёл рейд по местам несанкционированной торговли.


Чиновники мэрии, судебные приставы и полицейские проехались по самым популярным у незаконных предпринимателей точкам, составили десятки протоколов и даже отправили некоторых продавцов в полицейские участки.


На одной из точек маршрута рейда побывали корреспонденты НГС.НОВОСТИ — у стихийного рынка рядом с супермаркетом «Мария-Ра» на ул. Высоцкого. Прямо у перекрёстка из грузовой «ГАЗели» девушка продаёт прохожим яйца, колбасу, фарш, сардельки и другие продукты, причём без холодильника и, как оказалось, без документов. Увидев комиссию, она спрятала лицо от объективов и начала звонить своему начальнику.


Продавщица отказалась называть своё имя полицейским
Продавщица отказалась называть своё имя полицейским


«Я ничего не нарушаю. Мне вообще без разницы на вас. Выписывайте мне бумагу, штраф. Нет у меня с собой документов, я вообще не боюсь!» — экспрессивно отреагировала продавщица, отказавшись выходить из кузова грузовика, называть имя и даже показывать документы. 


Пока полицейский заполнял на продавщицу протокол и забирал у неё весы, плотный строй проверяющих растолкала случайная прохожая, посмотрела на колбасу и спросила: «А что, здесь нельзя ничего покупать?» — искренне удивилась она.


«Вы знаете, в магазине гораздо дороже, а качество не всегда хорошее. В магазине колбаса заветренная, покрыта белым налётом, ужас! А у них всегда свежая продукция, я беру у них всегда. Они отвечают за свою продукцию, а в магазине — они не отвечают», — уверенно заявила женщина. На вопрос о том, устраивают ли её продукты из кузова машины и без документов, она категорично ответила: «Абсолютно!».


Продавец и прохожие уверяют, что продукты у дороги — самые натуральные, вкусные и недорогие
Продавец и прохожие уверяют, что продукты у дороги — самые натуральные, вкусные и недорогие


Продавец-нарушитель рассказала, что её продукты пользуются у местных жителей большой популярностью. «Всё берут, всё покупают каждый день. У меня тут и колбаса, и тушёнка, и мясо. Всё берут, никто не жалуется», — говорит она.


После 20-минутных уговоров продавец разложила товар по коробкам, закрыла грузовик и села в полицейскую машину
После 20-минутных уговоров продавец разложила товар по коробкам, закрыла грузовик и села в полицейскую машину


После долгих уговоров продавщица убрала продукты по коробкам — её увезли в отделение полиции, чтобы узнать имя владельца торговой точки и выписать ему штраф.


Стихийный рынок на ул. Высоцкого
Стихийный рынок на ул. Высоцкого


Рядом с грузовиком засуетились несколько мужчин, торгующих овощами и фруктами. Оказалось, что из 4 павильонов, стоящих рядом, сразу 3 — незаконные. Мужчина восточной внешности не понял суть претензий чиновников мэрии и попросил переводчика — вместо этого ему показали заполненный протокол. При комиссии его помощники убрали весь товар.


Стихийный контейнерный рынок на окраине МЖК «Восточный»
Стихийный контейнерный рынок на окраине МЖК «Восточный»


Ещё одной точкой маршрута стал рынок на месте бывшей барахолки. У остановки «Вещевой рынок Гусинобродский» — на участке, зарезервированном мэрией под метродепо, — появилось более 50 контейнеров. За день до рейда в одном из них торговали коврами — сегодня контейнер был закрыт. Начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин предположил, что многие торговцы-нелегалы свернули торговлю, потому что узнали о рейде заранее.


Новосибирцы, пойманные на стихийном рынке у бывшей барахолки, уверяют, что обувью здесь не торгуют
Новосибирцы, пойманные на стихийном рынке у бывшей барахолки, уверяют, что обувью здесь не торгуют


В один из контейнеров мужчина и женщина заносили коробки с обувью. Они признались, что используют один из контейнеров как склад, откуда мужские ботинки развозят по магазинам. «А почему здесь что-то незаконно? Всё законно, у нас просто все документы у администрации [рынка]. Тут такое место: все тут, и мы тут. [За аренду] в месяц платим 12 тыс. руб.», — коротко рассказал один из арендаторов контейнера.


Власти уверены, что уличные торговцы не только могут навредить здоровью новосибирцев, но и портят облик города
Власти уверены, что уличные торговцы не только могут навредить здоровью новосибирцев, но и портят облик города


По словам Виталия Витухина, как правило, уличные торговцы хранят продукты без холодильников, маркировки и документов, разрешающих торговлю. Кроме того, они торгуют на улице рядом с дорогой и в снег, и в дождь, из-за чего качество таких продуктов становится очень сомнительным.


На рейды в других районах города вышел Россельхознадзор, который конфисковал подозрительные продукты
На рейды в других районах города вышел Россельхознадзор, который конфисковал подозрительные продукты


По данным управления потребительского рынка мэрии,


самые проблемные места в Новосибирске — стихийные точки у станций метро «Золотая Нива», «Заельцовская» и «Речной вокзал», ул. Крылова и район Ленинского рынка и пр.


«Рейд направлен не только на борьбу с самоволом. Во-первых, [нужно] убрать шальную несанкционированную торговлю с улиц города — это опасно для здоровья наших жителей. Во-вторых, это нарушает облик города. Ну и, в-третьих, половина объектов [у бывшей барахолки] стоят самовольно. Бюджетных средств, выделяемых на демонтаж объектов, не хватает. Сейчас разрабатывается новый порядок демонтажа. <…> Мы работаем. Как торговцы ищут новые способы обхода закона, так и мы ищем новые формы работы, чтобы очистить город от этой беды», — пояснил Виталий Витухин.


Торговцам грозит не только конфискация товара, но и штрафы
Торговцам грозит не только конфискация товара, но и штрафы


Итоги рейда в мэрии подведут в конце недели, когда пройдут ещё 2 рейда, объяснили НГС.НОВОСТИ в управлении потребительского рынка. Правда, штрафы торговцам грозят сравнительно небольшие — по ст. 9.1 закона «Об административных нарушениях в НСО» за нелегальную торговлю они составляют до 1 тыс. руб. для физических лиц и до 15 тыс. руб. для юридических. В мэрии на протяжении последних нескольких месяцев планируют увеличить их. По словам Витухина, этот вопрос ещё не решён.

Кирилл Шматков
Фото Ольги Бурлаковой

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