Чиновники создали спецгруппу для поиска источника вони в Новосибирске

На неприятный запах в городе новосибирцы жалуются с начала лета
На неприятный запах в городе новосибирцы жалуются с начала лета

Власти НСО пообещали выяснить причину неприятного запаха в районе аэропорта Толмачёво и в центральной части Новосибирска.


«Пока, вероятно, всё сходится к зоне действия Кудряшовского свинокомплекса», — сообщил 19 июля руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко в пресс-центре агентства «Интерфакс-Сибирь».


Юрий Марченко уточнил, что сейчас межведомственная группа собирает доказательства, которые подтвердили бы вину свинокомплекса.


Закончить эту работу чиновники хотят до конца года.


На неприятный запах в городе и его окрестностях новосибирцы жалуются с начала лета. 26 июня гендиректор аэропорта Толмачёво Евгений Янкилевич отправил обращения по этому поводу в правительство НСО и управление Росавиации. Руководитель аэропорта также начал подозревать, что источником запаха стали промышленные отходы животноводческих комплексов в районе Криводановки.


Между тем в АО «Кудряшовское» НГС.НОВОСТИ заявляли, что их свинокомплекс в зловонии не виноват. «Превышений [ПДК загрязняющих веществ] у нас нет никаких, все показатели у нас ниже нормы», — поясняла инженер-эколог АО «Кудряшовское» и ООО «Кудряшовский мясокомбинат» Наталья Тюменцева.

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой

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